Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump mantiene el pulso con Irán y aplaza su "decisión final" sobre las negociaciones

Israel anuncia una operación militar en el sur de Líbano para ampliar su control sobre zonas vinculadas a Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este domingo el lanzamiento de una operación militar en varias zonas del sur de Líbano, incluidas la cresta de Beaufort y el área de Wadi al Saluki, con el objetivo declarado de destruir infraestructuras del partido-milicia chií Hezbolá y fortalecer su presencia operativa cerca de la frontera entre ambos países. De acuerdo con un comunicado difundido en redes, la ofensiva comenzó hace varios días y forma parte de los esfuerzos israelíes para neutralizar lo que consideran amenazas contra las localidades del norte de Israel, especialmente en la región de Galilea y la localidad de Metula. En concreto, las FDI han indicado que la operación busca "desmantelar la infraestructura terrorista y eliminar a los terroristas" presentes en la zona. A tal fin, el Ejército israelí ha señalado que sus tropas han cruzado el río Litani y han ampliado las operaciones contra objetivos vinculados a Hezbolá situados al norte de este curso fluvial. Asimismo, la nota castrense ha asegurado que la campaña "se está extendiendo a otras zonas" y que las fuerzas desplegadas están preparadas para ampliar la ofensiva en función de las necesidades operativas.