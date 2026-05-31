Las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions dejan 780 detenidos y un fallecido

Un año más, lo que tenía que ser una celebración se convirtió en una noche de violencia urbana y saqueos en las calles de Francia durante los festejos tras la victoria del PSG. Una situación que las autoridades francesas querían evitar con un dispositivo policial inédito compuesto por 22.000 policías desplegados por todo París. Sin embargo, no fue suficiente para controlar tal nivel de violencia.

“Fue una noche extremadamente difícil con un gran lanzamiento de proyectiles y pirotecnia contra las fuerzas del orden”, reconoció el ministro del Interior, Laurent Nuñez este domingo, quien también informó que hay varios agentes heridos. El balance de la noche se salda con un total de 780 detenciones y 457 personas bajo custodia policial, un 32% más que el año pasado, según las autoridades. Además, las celebraciones se han cobrado la muerte de un joven tras sufrir un accidente de tráfico. “Dos testigos presenciales declararon haber visto al joven estrellarse de frente con su moto contra unos bloques de hormigón”, según informó la fiscalía de París. El joven, nacido en 2002, murió horas después del accidente en el hospital.

El triunfo en la final de la Champions del equipo de Luis Enrique dejó preocupantes imágenes, especialmente en la capital; coches incendiados, tiro de pirotecnia contra las fuerzas del orden, y saqueos de comercios, especialmente en los Campos Elíseos, Trocadero y los alrededores del estadio del PSG. Unas escenas que han generado una gran indignación, especialmente entre la clase política. La líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, expresó su malestar a través de las redes sociales; “Solo en Francia la victoria de un club de fútbol provoca disturbios. Solo en Francia cada uno se siente obligado a encerrarse en su casa en la noche de una victoria para evitar enfrentarse a la violencia”, escribía.

La alcaldesa del distrito 8 de París también mostró su preocupación después de que la comisaría del barrio fuese atacada por un grupo de individuos durante la noche. “Ya no gestionamos los desbordamientos, los sufrimos”, criticó la edil Jeanne d'Hauteserre y reclamó una nueva doctrina de mantenimiento del orden: el “cero concentraciones” en los Campos Elíseos.

La fiesta sigue este domingo

Este domingo por la tarde, los jugadores del PSG recorrerán las calles de París subidos en un autobús para celebrar su segunda copa de la Champions, y posteriormente serán recibidos por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Sin embargo, la situación de la pasada noche genera muchas dudas sobre el dispositivo policial y su capacidad de contener a los más violentos.

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Sobre la posibilidad de cerrar los Campos Elíseos para evitar que se repitan estas escenas de vandalismo, el ministro del Interior explicó que eso supondría utilizar la mitad de los efectivos policiales de la capital para esa zona. “Utilizar la mitad de los efectos policiales para un solo sector, ya ultraprotegido, no es posible”, insistió Nuñez durante su comparecencia sobre la posibilidad de bloquear todas las entradas y salidas de la gran avenida para evitar que esta tarde, durante la rúa de celebración, se vuelvan a vivir situaciones parecidas a las de la pasada noche. “Vamos a responder con la misma firmeza y determinación que ayer por la noche”, amenazó el ministro.