Paloma Valencia, la heredera de Álvaro Uribe que sueña con seguir sus pasos y llevar las riendas de Colombia

"El único hogar en que no manda la mujer colombiana es la Casa de Nariño y eso va a cambiar". Paloma Valencia encarna este anhelo en nombre de la derecha tradicional. Nacida en 1978 en Popayán, al sureste de Bogotá, es nieta del expresidente Guillermo León Valencia, quien gobernó a principios de los años 60, cuando comienza el extendido ciclo de violencia política. Pero ella, abogada, filósofa y senadora desde 2014, se siente más cómoda con el legado de otro exjefe de Estado, Álvaro Uribe. "Le ha dado alas a todas mis ideas, me ha ayudado a convertirme en la líder que yo soy".

Valencia es, por lo tanto, el rostro sonriente de la renovación uribista. Esa amabilidad a flor de piel no está reñida con la dureza política. "Esos modelos los ensayaron en Cuba y en Venezuela, y el resultado fue la expulsión de sus ciudadanos", alertó a los votantes de Iván Cepeda, el candidato que intenta prolongar en el poder la gestión de Gustavo Petro. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que, pese a ser una Valencia y pertenecer a la flor y nata de una familia muy acomodada, tuvo mayores simpatías con las ideas que ahora abomina con vehemencia. En sus días de aspirante a filósofa escribió una tesis sobre "El dolor de vivir: el dolor, el suicidio y la muerte; reflexiones a partir del pensamiento de Schopenhauer". Su director fue el filósofo de izquierdas Sergio de Zubiría. El mundo, por entonces, le provocaba malestar y desasosiego, porque, entre otras cosas, era muy desigual. Ya no es la misma que podía escribir ardientes palabras en favor de un mejor reparto de los panes y los peces. "Quedará al juicio del lector adjetivar el viraje, legítimo y natural que, 23 años después, expresa la versión de Paloma Valencia como la candidata presidencial de un partido cerrado a defender los valores tradicionales, la religión católica, la prohibición de la eutanasia y la explotación, hasta las últimas consecuencias, de los recursos naturales", señaló la revista Cambio, al revisar la distancia entre aquella Paloma y la de un presente conservador.

La candidata del Centro Democrático ha encontrado a su derecha un competidor de fuste, Abelardo de la Espriella, capaz de robarle parte de un electorado que, bajo otras circunstancias, se habría decantado por ella. Valencia todavía cree que el peso simbólico de Uribe puede ayudarla a pasar a la segunda vuelta. Se considera no obstante la única en condiciones de generar una mayor confianza en los inversores sobre la base de una reducción impositiva, ser más eficaz en el gasto social y los subsidios sociales destinados a adultos mayores y mujeres jefas de hogar. Quiere impulsar programas de construcción de viviendas y sobre todo, enfrentar los problemas de violencia con el mismo programa de su mentor a comienzos de este siglo. Valencia quiere sustituir la discutida política de "Paz Total" de Petro por un esquema de "seguridad total" que permita fortalecer la actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía. También se propone restablecer el alineamiento político y la cooperación militar con Estados Unidos.

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Para diferenciarse de su principal rival en esta instancia, De la Espriella, ella resalta el capital político que le falta al abogado: experiencia legislativa y la pertenencia a un partido asentado en Colombia por el peso de un liderazgo histórico. "Voy a votar por esta fórmula porque Colombia necesita menos ambigüedad y más convicción. Menos populismo emocional y más defensa de las instituciones. Menos improvisación y más carácter", anunció la ejecutiva Sylvia Escovar en una columna publicada esta semana en el diario bogotano El Tiempo. Y lo hará porque "he pensado que los extremos llevan a la violencia, a la discriminación, a la ceguera ideológica". Este domingo, Valencia pondrá a prueba su confianza no solo en ese sentido común más cercano a la centroderecha y, también, en el arraigo de la figura de Uribe en un electorado cautivo que parece preferir soluciones más radicales para evitar la victoria de Cepeda.