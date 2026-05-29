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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Dos heridos al impactar un dron ruso en un edificio residencial en Rumanía
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Von der Leyen acusa a Rusia de haber "cruzado una nueva línea"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este viernes que Rusia "ha cruzado una nueva línea" después de que un dron impactara contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, un incidente que ha dejado varios civiles heridos "en territorio de la UE".
"La guerra de agresión de Rusia ha cruzado una nueva línea. La incursión de un dron ruso ha impactado en una zona densamente poblada de Rumanía, causando heridos civiles. En territorio de la UE. Expresamos nuestra plena solidaridad con Rumanía y su pueblo", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.
Dos heridos al impactar un dron ruso en un edificio residencial en Rumanía
Un dron ruso impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que causó heridas leves a dos personas, informaron las autoridades del país balcánico. (Seguir leyendo)
Guterres alerta de que la guerra en Ucrania puede ir hacia "una escalada fuera de control" tras los últimos ataques
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este jueves que el curso de la guerra en Ucrania "no es sostenible" y que puede derivar en "una escalada fuera de control" durante una sesión del Consejo de Seguridad celebrada a petición de Kiev. En su intervención, Guterres alertó de la intensificación de los ataques registrados el pasado fin de semana, en particular el fuerte bombardeo ruso contra la capital ucraniana, en el que se habrían utilizado medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oréshnik, y que dejó cuatro muertos y casi un centenar de heridos.
Von der Leyen destaca el papel "crucial" de Bulgaria en el flanco oriental ante las amenazas de Rusia
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado este jueves el papel "crucial" de Bulgaria en la defensa del flanco oriental de la UE frente a las amenazas derivadas de la guerra rusa contra Ucrania y ha asegurado que Bruselas pretende movilizar los 3.200 millones de euros asignados al país en el marco del instrumento SAFE. "Desde las alertas por ataques aéreos hasta los ataques híbridos deliberados de Rusia, las amenazas a la seguridad en nuestra frontera oriental están poniendo a prueba a Europa en su conjunto. Y Bulgaria tiene un papel crucial que desempeñar en nuestra defensa colectiva, en particular en la vigilancia de nuestro flanco oriental", ha afirmado en una comparecencia junto al primer ministro búlgaro, Rumen Radev, en la capital belga.
La UE dice no poder mediar para la paz en Ucrania al no ser "neutral"
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea reafirmaron este jueves su voluntad de impulsar una "paz duradera" en Ucrania aunque admitieron que el bloque no va a poder mediar entre ese país y Rusia porque siempre estará del lado de Kiev. El asunto se debatió en una reunión informal en la que los ministros de países como Bélgica, Alemania, Austria o Luxemburgo mencionaron la posibilidad de designar a un enviado europeo para negociar con Moscú cuando se den las condiciones.
Ucrania confirma un acuerdo con Suecia para comprar 20 aviones de combate y recibir otros 16
Ucrania ha confirmado este jueves que adquirirá 20 aviones de combate de fabricación sueca tipo Gripen, en un acuerdo que incluye además la donación de otros 16 cazas por parte de las Fuerzas Armadas suecas, en un paso clave para reforzar la capacidad aérea ucraniana.
"La máxima prioridad de Ucrania es la defensa aérea. Para reforzarla, Suecia y Ucrania ponen en marcha un importante acuerdo de defensa mediante el cual Ucrania adquirirá cazas suecos Gripen", ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado conjunto con la oficina del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en el marco del viaje de Volodimir Zelenski a Estocolmo.
Alemania y Países Bajos asumirán el mando de nuevo cuartel táctico de OTAN en el Báltico
Alemania y Países Bajos asumirán el mando de un nuevo cuartel táctico de la OTAN para el flanco este de la alianza y comandarán fuerzas multinacionales en particular en Estonia y Letonia, según dio a conocer este jueves el Ministerio de Defensa germano.
En concreto, la función será asumida a mediados de este año por parte del Cuerpo Germano-Neerlandés (1GNC), con sede en Münster, en el oeste de Alemania, y que participa en las rotaciones de la OTAN.
La UE empieza a debatir cómo hablar con Moscú
Los países de la Unión Europea (UE) comenzaron a debatir este jueves cómo hablar unidos con Moscú con vistas a una futura paz en Ucrania, pero dejaron claro que no existen aún las circunstancias para dar pasos contundentes en ese sentido ante los constantes ataques por parte de Rusia.
El asunto se abordó en una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores, un formato de encuentro que tiene lugar cada seis meses y en el que no se toman decisiones pero se habla de forma más distendida de asuntos considerados prioritarios.
La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido este jueves sobre el repunte del conflicto entre Rusia y Ucrania y ha reclamado a ambas partes una vuelta a la mesa de negociaciones para "poner fin al sufrimiento" a causa de la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
"Pido firmemente que haya contención. Retomen las negociaciones y pongan fin al sufrimiento", ha dicho Turk, quien ha resaltado que el número de civiles muertos o heridos en Ucrania ha sido en los primeros cuatro meses del año un 21% superior a los del mismo periodo de 2025 --con 815 muertos y 4.174 heridos, respecto a los 682 muertos y 3.453 heridos del año anterior--.
Kallas pide a los 27 no "caer en la trampa" de Rusia dejando que elija al interlocutor para negociar una paz
La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este jueves a los Estados miembro de que no deben "caer en la trampa" de Rusia permitiendo que Moscú elija a los interlocutores de la Unión Europea, y ha defendido que el bloque debe centrar su estrategia en definir "la sustancia" de las exigencias europeas para Ucrania antes de decidir quién se sentará en una eventual mesa de negociación.
En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE que se celebra en Chipre, la jefa de la diplomacia comunitaria ha explicado que este encuentro es "el lugar para debatir los intereses fundamentales" y las peticiones de la UE a Rusia, de cara a unas posibles negociaciones que deben abordarse como un "trabajo en equipo" y con una estrategia conjunta.
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