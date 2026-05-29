Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Von der Leyen acusa a Rusia de haber "cruzado una nueva línea"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este viernes que Rusia "ha cruzado una nueva línea" después de que un dron impactara contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, un incidente que ha dejado varios civiles heridos "en territorio de la UE".

"La guerra de agresión de Rusia ha cruzado una nueva línea. La incursión de un dron ruso ha impactado en una zona densamente poblada de Rumanía, causando heridos civiles. En territorio de la UE. Expresamos nuestra plena solidaridad con Rumanía y su pueblo", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.