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EEUU

La Administración Trump investiga a una escritora que lo acusó de agresión sexual, según NYT

Un jurado federal en Nueva York concluyó que Trump abusó sexualmente de Carroll en un probador de la tienda Bergdorf Goodman en la década de 1990

La demandante, la escritora E. Jean Carroll.

La demandante, la escritora E. Jean Carroll. / EFE

Redacción

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación penal contra la escritora E. Jean Carroll para determinar si cometió perjurio durante las demandas civiles que presentó contra el presidente Donald Trump, a quien acusó de agresión sexual, informó este miércoles el diario 'The New York Times'.

De acuerdo con el rotativo, que cita a una persona con conocimiento directo del caso, la pesquisa busca establecer si Carroll mintió bajo juramento durante los procesos judiciales que derivaron en condenas millonarias contra Trump por abuso sexual y difamación.

La investigación fue iniciada por Andrew S. Boutros, fiscal federal del Distrito Norte de Illinois designado por Trump. Asimismo, indicó que Todd Blanche, fiscal general interino y antiguo abogado del mandatario en el caso Carroll, se apartó de la investigación debido a su participación previa en la defensa del presidente.

En mayo de 2023, un jurado federal en Nueva York concluyó que Trump abusó sexualmente de Carroll en un probador de la tienda Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y que posteriormente la difamó al negar públicamente las acusaciones. El fallo otorgó a la escritora una indemnización de cinco millones de dólares.

Además, Trump obtuvo este mes una suspensión temporal en otro caso de difamación presentado por Carroll, en el que fue condenado a pagar 83 millones de dólares, mientras solicita a la Corte Suprema revisar el caso.

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Según la CNN, los fiscales que impulsan la investigación se basan en una declaración hecha bajo juramento en 2022 por E. Jean Carroll, en la que afirmaba no haber recibido ninguna financiación externa para sus procedimientos judiciales. Posteriormente, salió a la luz que el multimillonario Reid Hoffman se había hecho cargo de parte de los honorarios legales y de los gastos, según la cadena de televisión. El 'Times', por su parte, es el que adelantó que un fiscal federal nombrado por Trump es el que reabrió la investigación.

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