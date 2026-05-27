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La reina Sonia de Noruega, hospitalizada por problemas cardíacos

La reina Sonia de Noruega, el miércoles 7 de marzo de 2018, en un homenaje a las víctimas de la última dictadura argentina

La reina Sonia de Noruega, el miércoles 7 de marzo de 2018, en un homenaje a las víctimas de la última dictadura argentina / David Fernández / EFE

EFE

Berlín

La reina Sonia de Noruega ha sido hospitalizada por problemas cardíacos, anunció este miércoles la Casa Real. "La reina padece fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca y ha sido ingresada en el hospital durante unos días para ser sometida a exámenes y observación", informó la Casa Real en un comunicado.

Ya la pasada semana la reina, que tiene 88 años, había tenido que cancelar por sus problemas cardíacos algunos compromisos, entre ellos un viaje a cuatro municipios del país en compañía del rey Harald V.

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Además, la reina ya había sido hospitalizada en 2025 por problemas similares tras una excursión de esquí, y entonces se le implantó un marcapasos.

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