Blair carga contra el Partido Laborista y exige un giro a la derecha: "Están jugando con fuego y con el futuro del país"

El ex primer ministro británico Tony Blair ha confirmado que el poco laborismo que aún corría por sus venas ha desaparecido por completo. En un demoledor texto publicado a última hora del martes, el que fue durante años un tótem de su partido ha lanzado duras críticas contra la actual dirección y contra los posibles candidatos a reemplazar al primer ministro, Keir Starmer. Blair ha reclamado un giro a la derecha en materias como la economía, el cambio climático y las políticas sociales para hacer frente al partido populista Reform UK y tener opciones de ganar las próximas elecciones generales en el Reino Unido.

"El Partido Laborista está jugando con fuego. Para ser más exactos, con su futuro y el del país", ha asegurado en su extenso escrito, de unas 5.600 palabras. "Una cosa es, cuando se está en la oposición, caer en esa ilusión recurrente de que, cuando perdemos escaños frente a la derecha, el país está en realidad indicando que quiere que el Partido Laborista se desplace hacia la izquierda; pero es peligroso hacerlo cuando se está en el Gobierno".

"Centro radical"

El ex primer ministro, ganador de tres elecciones hasta su dimisión en 2007, ha asegurado que su partido debe huir de la "zona de confort" en la izquierda moderada y acercarse al "centro radical" con propuestas como la explotación de yacimientos de gas y petróleo en el mar del Norte, bajadas de impuestos y la eliminación de proyectos legislativos como la nueva ley de derechos laborales. Con un patrimonio personal estimado en entre 60 y 120 millones de euros, el exlíder laborista también se ha posicionado en contra de la subida del salario mínimo y en contra de un aumento del gasto social.

"En conjunto, estas medidas han supuesto un obstáculo, y no un impulso, para las empresas británicas, a pesar de los logros macroeconómicos por los que se elogia, con razón, a la ministra de Economía", ha señalado para añadir: "No contamos con un plan bien elaborado y coherente para el país en un mundo en rápida evolución, y nos encontramos en una posición política inadecuada desde la que podamos elaborarlo y conseguir un segundo mandato".

Blair también ha pedido al Ejecutivo que busque un acercamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que reconozca sus críticas contra Europa. "Al otro lado del charco, nos están diciendo algunas verdades incómodas que, si somos sensatos, acabaremos aceptando", ha afirmado. En relación a la OTAN, el exdirigente ha recalcado que la voluntad de Trump no es disolver la alianza, sino exigir a sus socios que sean "mejores y más comprometidos". Este acercamiento debe ir acompañado, asegura, de una desregulación del sector tecnológico y de un mayor desarrollo de la IA tanto en el ámbito público como en el privado.

Batallas internas

Las críticas de Blair no se han dirigido sólo al rumbo del Ejecutivo, sino también a las batallas internas y a las aspiraciones de los rivales del primer ministro. A pesar de calificar al exministro de Sanidad Wes Streeting como "un político de gran talento" y al alcalde de Mánchester, Andy Burnham, como un "miembro destacado" de su Gobierno, el ex primer ministro ha asegurado que forzar la dimisión del primer ministro antes de saber qué rumbo político seguir "no es una forma seria de actuar".

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Sus palabras no han sentado bien a una buena parte del partido, que ha recordado que la situación actual del país es muy diferente a la de 1997, cuando Blair ganó por primera vez las elecciones. "El debate sobre el viejo y el nuevo laborismo tuvo lugar en la década de los 90, pero las cosas han cambiado", ha asegurado el secretario de Estado del Tesoro, Dan Tomlinson. "Este Gobierno está dando pasos importantes, de hecho, algunos de los pasos que el Gobierno de Tony Blair no dio".