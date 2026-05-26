Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza "ataques de autodefensa" contra Irán en plenas negociaciones de paz

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El presidente iraní ordena restablecer el internet global tras casi 3 meses de apagón El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha ordenado restablecer el acceso a internet global en Irán tras casi tres meses de apagón digital, desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Pezeshkian dio instrucciones al Ministerio de Comunicaciones para que devuelva el acceso a internet a la situación previa, según informó la agencia ISNA el lunes por la noche, que afirmó que la orden presidencial podría empezar a aplicarse este martes.

Rubio dice que el trato con Irán sigue negociándose tras los nuevos ataques El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto "de una forma u otra" y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará "unos días". "Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo, incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero o va ser un buen trato o no va a haber ninguno", señaló Rubio a los periodistas en la ciudad india de Jaipur.

EEUU lanza "ataques" contra el sur de Irán "en defensa propia" El Ejército de Estados Unidos ha lanzado este lunes "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. (Seguir leyendo)

Trump plantea la destrucción del uranio enriquecido iraní o su entrega a EEUU El presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado este lunes que el uranio enriquecido que posee Irán deberá ser destruido en el propio país o, de lo contrario, ser entregado a Estados Unidos. "El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) se entregará de inmediato a Estados Unidos para traerlo a casa y ser destruido", ha planteado Trump en un mensaje publicado en redes sociales. "O, mejor, será destruido en el mismo lugar en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán", ha añadido Trump en su mensaje.

Israel ataca objetivos de Hizbulá en varias zonas de Líbano El Ejército israelí emitió un breve comunicado este lunes por la noche donde aseguró estar atacando el Valle de la Bekaa, este de Líbano y unas de las áreas menos afectadas desde el alto en fuego entre el Estado hebreo y la milicia chií libanesa Hizbulá, así como "otras zonas" de su país vecino. Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, respondió a una publicación en X de la Presidencia libanesa asegurando que las "actividades" de Israel al sur de Líbano tienen como único propósito proteger a sus ciudadanos de los ataques de Hizbulá y desmantelar el reino del terror que construyó allí". "Esto es el resultado del fracaso total del gobierno libanés en cumplir con sus compromisos", culmina la publicación de Saar.

EEUU advierte de que el lanzamiento de proyectiles de Hizbulá contra Israel es "insostenible" Estados Unidos advirtió este lunes de que el continuo lanzamiento de proyectiles por parte de Hizbulá contra Israel es "insostenible" y señaló al grupo chií por querer "sabotear" las conversaciones de paz entre el Gobierno libanés y el israelí. "El 'statu quo' es insostenible", declaró a la prensa una fuente del Departamento de Estado, que aseguró que desde el 17 de abril Hizbulá ha roto el alto el fuego con el lanzamiento de 1.000 drones y 700 cohetes para "intentar sabotear las negociaciones". "Hizbulá es totalmente responsable de la situación actual", agregó la misma fuente, que justificó los continuos ataques israelíes contra territorio libanés: "No se puede esperar que Israel absorba pasivamente los ataques contra sus fuerzas armadas y civiles".

Irán renuncia a la idea de un peaje en Ormuz, pero dice que quiere cobrar una "tasa" de servicios marítimos El Gobierno iraní ha descartado imponer un peaje al paso de buques mercantes por el estrecho de Ormuz y apuesta ahora por una "tasa" por servicios marítimos y protección medioambiental como solución al contencioso abierto con Estados Unidos. "No vamos a aplicar un impuesto y no queremos hacerlo", ha explicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en rueda de prensa. Por contra, "Irán y Omán aspiran a un protocolo, una dinámica que garantice el paso seguro por la vía" marítima, uno de los principales puntos de fricción con vistas a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear en medio de las críticas internas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán nunca obtendrá un arma nuclear, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto y que ha suscitado recelos dentro de su partido por la posibilidad de que no incluya el programa atómico. El mandatario hizo estas declaraciones al rendir homenaje a los trece soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica, durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington. "Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá.

Al menos 15 muertos en nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego Al menos 15 personas han muerto este lunes en bombardeos ejecutados a primera hora del día por Israel contra varios puntos en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, los ataques han alcanzado dos coches y una motocicleta en los alrededores de la localidad de Jarmaq, concretamente en sendas carreteras que conectan la ciudad en Kfar Raman y Jardali.