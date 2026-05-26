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Accidente ferroviario

Al menos cuatro muertos tras chocar un autobús escolar contra un tren de pasajeros en Bélgica

Tren en Bélgica.

Tren en Bélgica. / Shutterstock

Agencias

Bruselas

Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas dos adolescentes, tras chocar este martes un autobús escolar contra un tren de pasajeros en un paso a nivel a la altura de Buggenhout, en la región de Flandes, al norte de Bélgica, según informa la prensa local.

El incidente ocurrió esta mañana, alrededor de las 8:15, en el paso a nivel de Stationsstraat, en Buggenhout, informó HLN. Poco después, una fuente oficial declaró a VRT que había varios muertos y que en el minibús viajaban siete niños, el conductor y un acompañante adulto.

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Según diversas fuentes, el número de fallecidos ascendería a cuatro. Un balance que, por el momento, sigue siendo provisional.

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