La Policía británica amplía la investigación al expríncipe Andrés a conducta sexual indebida.

La Policía británica hizo este viernes un llamamiento público para recabar información sobre la investigación abierta al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público, al indicar que las pesquisas abarcan también posibles casos de conducta sexual indebida.

La Policía del valle del Támesis (TVP, en inglés) quiso aclarar así el alcance del delito que examina, ante la preocupación de que exista la percepción pública de que el caso se limita a acusaciones de filtración de información confidencial cuando Andrés era representante especial británico para el comercio y la inversión, entre 2001 y 2011.

"El delito de conducta indebida en cargo público puede adoptar diferentes formas, lo que convierte esta investigación en un proceso complejo", señaló en un comunicado el subdirector jefe de la TVP, Oliver Wright.

Según la definición legal británica, ese delito puede incluir desde corrupción, abuso de posición o negligencia deliberada en el ejercicio de funciones públicas hasta conducta sexual indebida, conflictos de interés, fraude o actuaciones destinadas a obtener beneficio personal.

Wright pidió que cualquier persona con información relevante se ponga en contacto con las autoridades y aseguró que "un equipo de detectives con gran experiencia trabaja meticulosamente sobre una cantidad significativa de información recibida del público y de otras fuentes".

El segundo hijo varón de la difunta Isabel II fue detenido en febrero y posteriormente puesto en libertad mientras es investigado como sospechoso de conducta indebida cuando era representante comercial del Reino Unido.

Según los 'archivos Epstein' difundidos el año pasado en Estados Unidos, el antiguo duque de York pudo remitir información confidencial del Gobierno británico al pederasta estadounidense y millonario empresario Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019 a la espera de juicio por tráfico de menores.

Además, Andrés, sobre el que existen numerosas fotografías junto a Epstein y mujeres jóvenes, fue acusado por la estadounidense Virginia Giuffre de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad, en 2001, con intermediación del magnate.

Aunque el expríncipe niega todas las acusaciones, alcanzó un acuerdo millonario extrajudicial en 2022 para poner fin a la demanda civil presentada en EE.UU. por Giuffre, quien murió en abril de 2025 a los 41 años.

A parte de pedir información en el Reino Unido, la Policía británica ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia estadounidense acceso a las versiones originales de los expedientes sobre Epstein y están a la espera de respuesta.

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