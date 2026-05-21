Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania neutraliza 109 de los 116 drones lanzados durante la noche por Rusia

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche y la madrugada del jueves 109 de los 116 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra territorio bajo control de Kiev, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de hoy.

Los rusos emplearon también en este nuevo ataque nocturno un misil balístico Iskander-M que fue disparado desde la región de Rostov del sur de Rusia.

Las neutralizaciones de los drones tuvieron lugar sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.