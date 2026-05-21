EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

China pide a Estados Unidos dejar de usar el "garrote judicial" contra Cuba

China pidió este jueves a Estados Unidos que deje de utilizar el "garrote judicial" contra Cuba, tras la imputación estadounidense al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, y acusó a Washington de ejercer presión sobre la isla mediante sanciones unilaterales y procesos judiciales.

El portavoz de Exteriores Guo Jiakun afirmó en rueda de prensa que Pekín se opone a las sanciones "sin base en el derecho internacional", al "abuso" de medios judiciales y a que "fuerzas externas utilicen cualquier pretexto para presionar a Cuba".

"Estados Unidos debe dejar de blandir el garrote de las sanciones y el garrote judicial y dejar de recurrir a amenazas de uso de la fuerza", declaró Guo en rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre los cargos anunciados por Estados Unidos contra Castro.