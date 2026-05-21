Conflicto en Oriente Próximo, en directo | China y Rusia piden la reanudación de las negociaciones en torno a Irán

Israel libera a todos los activistas de la flotilla abordada en el Mediterráneo de cara a su deportación

Las autoridades de Israel han liberado este jueves a todos los activistas de la flotilla abordada por la Armada israelí en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, entre los que están los baleares Toni Riera, Lluís de Moner y Alonso Santos, de cara a su deportación, según ha confirmado el grupo de abogados Adalah, que ha indicado que todos ellos han salido ya del centro de detención de Ktziot.

"Adalah ha recibido confirmación oficial del Servicio de Prisiones de Israel (IPS) y funcionarios estatales de que todos los activistas detenidos de la Global Sumud Flotilla y la Freedom Flotilla Coalition han sido liberados del centro de detención de Ktziot y están ya en ruta para su deportación", ha señalado la organización.

Así, ha subrayado a través de un comunicado que "la mayoría" de los activistas "están siendo trasladados al aeropuerto de Ramon para salir del país por vía aérea". "El equipo legal de Adalah está supervisando activamente el proceso de tránsito para garantizar que todos los activistas están a salvo y son deportados sin más demora", ha agregado.