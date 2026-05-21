Todos los activistas de la Flotilla ya están siendo deportados, incluidos 44 españoles

Después de poco más de 24 horas en Israel, las autoridades han comenzado el proceso de deportación de todos los activistas de la Flotilla Global Sumud. Así lo ha confirmado el equipo legal de la iniciativa, la organización israelí de derechos humanos Adalah, este jueves. En total, son unos 430 activistas de 45 naciones diferentes que abandonarán el territorio israelí, probablemente con la prohibición de retornar. A su llegada a Israel la noche del martes, las autoridades trasladaron a los cientos de activistas del puerto de Ashdod a la prisión de Ketziot, donde han pasado las últimas horas y donde esta mañana han comenzado las audiencias de deportación que han culminado en el tribunal de magistrados de Ashkelon en el sur de Israel.

"Toda la operación, desde la interceptación ilegal en aguas internacionales hasta la tortura sistemática, la humillación y la detención arbitraria de activistas pacíficos, constituye una flagrante violación del derecho internacional", ha denunciado Adalah. Según esta organización, la "mayoría de los participantes están siendo trasladados al aeropuerto Ramon para ser expulsados del país" bajo la supervisión activa del equipo legal de Adalah "para garantizar que todos los activistas sean deportados de forma segura y sin más demora". Fuentes de la organización han indicado a la agencia Efe que hay activistas de países como Jordania o Egipto que podrían abandonar el país por vía terrestre.

44 españoles

Entre los 430 activistas, hay unos 44 españoles. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que todos saldrían de Israel este jueves para ser deportados vía Turquía sobre las 15:00 hora israelí (las 14:00 hora peninsular española). Aunque este país suspendió oficialmente el comercio con Israel durante la guerra contra Gaza, no es la primera vez que Turquía ofrece sus aviones para trasladar a los activistas detenidos en las flotillas con destino a Gaza. El cónsul español en Tel Aviv, Fernando de Castro, ha declarado a la organización de la Flotilla que las autoridades israelíes no le han permitido ver a ninguna de las personas en la cárcel de Kitzot.

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Los activistas abandonan Israel en medio de una crisis del país mediterráneo con otros muchos Estados. Tras su llegada al puerto de Ashdod, el incendiario ministro de Seguridad Nacional, el colono ultraderechista Itamar Ben Gvir, los recibió con un trato vejatorio que compartió en vídeo en sus redes sociales. Decenas de activistas estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo mientras Ben Gvir lo celebraba con sonrisas, burlas y ondeando la bandera israelí. Numerosos países europeos han convocado a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar. "Las imágenes que hemos visto publicadas por el ministro israelí Ben Gvir, a quien Australia ha sancionado, son impactantes e inaceptables", ha afirmado su ministra de Exteriores, Penny Wong, en un comunicado. Incluso su homólogo israelí, Gideon Saar, ha criticado a Ben Gvir: "usted causó daño a nuestro Estado a sabiendas con esta vergonzosa actuación, y no es la primera vez; usted no representa a Israel".