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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | China y Rusia piden la reanudación de las negociaciones en torno a Irán
El Supremo israelí avala el veto a las ONG internacionales en Gaza y Cisjordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El ministro del Interior paquistaní viaja por segunda vez en una semana a Teherán
El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este miércoles a Teherán por segunda vez en una semana, mientras Islamabad intensifica su papel como canal de mediación entre Irán y Estados Unidos para reactivar unas negociaciones estancadas.
"El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, partió hacia Teherán esta mañana, donde ha aterrizado en la que constituye su segunda visita a Irán en menos de una semana. Se prevé que la actual visita tenga una duración de dos días", declaró a EFE un funcionario del Ministerio del Interior, que solicitó el anonimato.
El Ejército israelí acusa un déficit de 12.000 soldados y prevé que crezca a 17.000
El Ejército de Israel aseugura que tiene un déficit de 12.000 soldados, que puede crecer hasta 17.000, para hacer frente a las necesidades del país, inmerso en varias operaciones militares en la región, según ha denunciado en el Parlamento israelí este miércoles uno de sus portavoces.
"El déficit de personal que analizamos asciende a unos 12.000 soldados. De estos, observé que entre 6.000 y 7.500 pertenecen a unidades de combate", afirmó el general de brigada que dirige la División de Gestión de Personal de las fuerzas armadas, Shai Taib, en declaraciones recogidas en un comunicado del Parlamento.
El Supremo de Israel avala la expulsión de las ONG internacionales en Gaza y Cisjordania
El Tribunal Supremo de Israel avaló la orden de expulsión del Gobierno israelí que obliga a 35 ONG humanitarias que operan en Gaza y Cisjordania a dejar de hacerlo, en una resolución rechazando un recurso contra esta decisión presentado por una veintena de ellas.
En su resolución, fechada este martes y que se produce después de que a finales de febrero el Supremo congelara esta decisión en espera de pronunciarse sobre el recurso, da un plazo de 30 días a las organizaciones para cumplir con el nuevo procedimiento de registro establecido por el Gobierno israelí, que se niegan a complementar porque supone dar información a Israel sobre sus empleados palestinos.
China y Rusia piden la pronta reanudación del diálogo sobre Irán y condenan ataques de EE.UU.
China y Rusia abogaron hoy por una pronta reanudación de las negociaciones en torno a Irán para evitar una ampliación del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que condenaron los ataques de Estados Unidos e Israel.
"Rusia y China subrayan la necesidad de un pronto retorno al diálogo y las negociaciones de todas las partes implicadas en el conflicto para evitar una ampliación de la zona de conflicto", señala la declaración conjunta publicada por medios rusos al término de la cumbre en Pekín entre los líderes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin.
EE.UU. e Israel querían aupar al poder a Ahmadineyad al principio de la guerra
Cuando atacaron Irán el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel tenían en mente al que durante mucho tiempo fue uno de sus grandes rivales, el expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad, para que tomara las riendas del país, informa este miércoles el diario The New York Times.
El plan, ideado por los israelíes y sobre el que Ahmadineyad había sido consultado antes de los ataques, se torció sin embargo en los primeros compases de la ofensiva, de acuerdo con el periódico, que cita a funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.
Ahmadineyad resultó herido en un bombardeo israelí en su vivienda en Teherán que tenía como objetivo matar a los guardias que le custodiaban y liberarlo así del arresto domiciliario en el que se encontraba, indica el rotativo.
Irán niega que la escuela de niñas atacada estuviera en una base militar, como dice EE.UU.
Irán tachó este miércoles de "fabricación infundada" y "mentira escandalosa" las afirmaciones estadounidenses sobre el ataque contra una escuela primaria de niñas en la ciudad sureña de Minab, en el que murieron al menos 168 personas, la mayoría menores, y negó que el centro educativo estuviera ubicado en una instalación militar.
"La afirmación del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) de que la escuela primaria Shayareh Tayebeh, atacada en Minab, estaba ubicada dentro de una instalación de lanzamiento de misiles es una fabricación infundada y una mentira escandalosa", denunció en X el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei.
El comandante de CENTCOM, Brad Cooper, evitó el martes asumir la responsabilidad del ataque ante un panel de supervisión del Congreso estadounidense, e insistió en que continúa una investigación "compleja".
El Senado aprueba un proyecto para intentar limitar los poderes de guerra de Trump sobre Irán
Los demócratas del Senado de Estados Unidos lograron este martes por primera vez avanzar un proyecto que les permita debatir una medida que obligue al presidente, Donald Trump, poner fin a la guerra en Irán o a obtener la autorización del Congreso para continuarla, después de que un grupo de republicanos se unieran para impulsar una resolución que había sido bloqueada por meses.
Israel confirma traslado de los activistas de la Flotilla y da por terminada la misión
El Gobierno de Israel confirmó este martes el traslado a territorio israelí de 430 activistas de la Flotilla Global Sumud, que intentaba romper el bloqueo marítimo israelí llevando ayuda humanitaria a la Franja Gaza y a su vez dio por terminada la misión. A través de un comunicado en su cuenta en X, el Ministerio de Exteriores informó que "todos los 430 activistas fueron transferidos a barcos israelíes y están en camino hacia Israel, donde podrán reunirse con sus respectivos representantes consulares". En el mismo documento se dio por terminada la misión que calificó como una campaña de relaciones públicas. "Una vez más queda probado que esta Flotilla no es más que otra maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamás", señaló el Ministerio.
Trump da a Irán hasta "el fin de semana o principios de la semana que viene" para llegar a un acuerdo
Después de haber asegurado este lunes por la noche que EEUU frenó su ataque "inminente" contra Irán a petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, el presidente estadounidense ha asegurado este martes ante la prensa que este frenazo es tan solo algo temporal, "de un par o tres días". "Puede que les dé hasta el viernes, sábado o domingo... Puede que a inicios de la semana que viene termine. Pero es un periodo de tiempo muy corto, porque no podemos dejarles que tengan una bomba nuclear. Si la tuviesen, harían explotar Israel primero, y después Arabia Saudí, Emiratos, Qatar... sería un holocausto nuclear. Son extremadamente radicales", ha dicho este martes Trump, quien hace un mes, cuando fue declarado el alto el fuego, aseguró en múltiples ocasiones que el nuevo liderazgo iraní era mucho menos radical y mucho más amigable que el anterior.
EEUU pide a sus socios "firmeza" contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió este martes "firmeza" a los socios de Washington para combatir diferentes tipos de terrorismo, desde el iraní hasta el del cártel de Sinaloa.
"Nuestros socios europeos han de unirse a Estados Unidos para tomar medidas contra Irán mediante la designación de los financiadores y el desenmascaramiento de sus empresas fantasma y pantalla, el cierre de sus sucursales bancarias y el desmantelamiento de sus aliados", afirmó Bessent en París, en la apertura de la quinta conferencia internacional sobre las maneras de frenar la financiación del terrorismo.
"Nuestros socios en todo el mundo -agregó- tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hizbulá hasta el cártel de Sinaloa".
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