Albares denuncia desde Alemania el trato "monstruoso, inhumano e indigno" de Israel a los activistas de la Flotilla

Las imágenes difundidas este miércoles por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, proporcionando un trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos ha provocado la indignación en los gobiernos de España, Italia y Francia, que han coincidido en reclamar su liberación inmediata y en exigir explicaciones al Gobierno de Tel Aviv, cuyo primer ministro, Binyamín Netanyahu, también ha expresado su incomodidad por la grabación.

"Según salía de la cancillería alemana he visto un vídeo monstruoso, inhumano e indigno donde miembros de la Flotilla (de Gaza) eran tratados injustamente y de manera humillante por un ministro israelí y por la policía. Entre ellos están los españoles y españolas de la Flotilla (…) Es un trato abominable, indigno y exijo disculpas públicas a Israel": con estas palabras anunció el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su decisión de convocar a la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, la máxima representante de ese país en España. Entre los detenidos, según los datos de que dispone Exteriores, hay 44 españoles. El ministro israelí que aparece en las imágenes "hace mucho tiempo que está sancionado por España y tiene prohibida la entrada en nuestro país", destacó Albares, para aseverar a continuación que en breve esa prohibición se extenderá a toda la UE. Por lo pronto, desde el ministerio español se contactará con el resto de países con ciudadanos en la Flotilla para actuar conjuntamente.

Las declaraciones de Albares, pronunciadas ante medios españoles, se produjeron tras la reunión de trabajo mantenida en Berlín con su homólogo de Alemania, Johann Wadephul. El Gobierno del canciller Friedrich Merz mantiene la línea marcada desde hace décadas en Alemania de la máxima cautela respecto a Israel alegando razones de "responsabilidad histórica" por los millones de judíos muertos en el Holocausto nazi.

El encuentro entre ambos ministros se produjo en la víspera de la reunión en Helsingborg (Suecia) entre los titulares de Exteriores de la OTAN, preparatoria para la cumbre de la Alianza Atlántica que tendrá lugar en Turquía en julio. La cita está marcada por los anuncios de retirada de tropas de EEUU de sus bases en Europa, lo que afecta directamente a las de Alemania.

En el vídeo al que alude Albares, que ha sido divulgado por el propio Ben Gvir en X, aparecen activistas de la Flotilla Global Sumud esposados y arrastrados por el suelo, en un buque militar, tras ser capturados en aguas internacionales. El ministro les recibe a continuación eufórico y triunfante en tierra, mientras se les obliga a avanzar con la cabeza gacha, entre bromas dándoles la "bienvenida" y advertencias sobre lo que les puede esperar en Israel.

El ministro implicado, con competencias sobre la Policía, fue el encargado de visitar en la prisión del desierto de Néguev a los activistas capturados en flotillas anteriores. Ha sido reiteradamente denunciado por el trato vejatorio que dispensa a los activistas y por las condiciones inhumanas que reciben los palestinos detenidos o recluidos en las cárceles israelíes.

Netanyahu ha afeado a Ben Gvir las formas y ha declarado que el vídeo de este miércoles "no se ajusta a los valores y normas de Israel", aunque ha defendido el "derecho" de su país a "impedir" que las flotillas que pretenden romper el bloqueo de Gaza entren en las que ha calificado como "aguas territoriales" israelíes.

Meloni rompe su tibieza

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha roto su habitual tibieza sobre los excesos israelíes con una encendida declaración. Las imágenes difundidas por el ministro Ben Gvir, ha dicho, son "inaceptables", y el trato recibido por los manifestantes —entre ellos 29 ciudadanos italianos— supone una lesión intolerable de la dignidad humana. Roma ha pedido su liberación inmediata y, además, ha reclamado a Tel Aviv que se disculpe: no como ruego, sino como exigencia formal. El Gobierno italiano ya actúa "a los más altos niveles institucionales", ha puntualizado la líder italiana, al explicar que ha sido convocado el embajador israelí, informa Irene Savio.

El ministro de Defensa, Guido Crossetto, también ha cargado duramente contra el dirigente ultra israelí. "Nosotros presumimos de otras cosas, ministro. Presumimos de haber tratado siempre con respeto a sus compatriotas, y no tenemos la costumbre de detener a personas en aguas internacionales, sino más bien de rescatarlas si lo necesitan. No creo que con actitudes de este tipo se haga ningún bien a Israel", ha declarado.

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El titular de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, también ha calificado de "inadmisible" el trato dispensado a los miembros de la flotilla humanitaria y ha anunciado la convocatoria del embajador israelí en París. "La seguridad de nuestros compatriotas es una prioridad constante. Sea lo que sea que se piense de esta flotilla —y hemos indicado en varias ocasiones nuestra desaprobación de esta iniciativa—, nuestros compatriotas que participan en ella deben ser tratados con respeto y liberados en el menor plazo posible", ha añadido en un mensaje difundido en sus redes sociales, informa Leticia Fuentes.