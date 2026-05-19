Solana ingresa en la Orden Europea al Mérito: "La UE tiene que recuperar su papel de artífice de la paz"

"La Unión Europea tiene que recuperar ese papel que tuvimos hace año, tenemos que seguir siendo artífices de la paz", ha reclamado Javier Solana, ex alto representante de la UE para la Política Exterior y Seguridad Común, un cargo que ocupó durante una década. El también exministro socialista -13 años con Felipe González- se ha expresado así tras recibir este martes la medalla que le acredita como miembro honorable de la Orden Europea al Mérito. Lo ha hecho en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, donde se ha condecorado a otras dos decenas de personalidades, entre ellas Angela Merkel, Volodímir Zelenski u otro español, el chef José Andrés.

En un hemiciclo en pie -salvo por las diputadas de Podemos Irene Montero e Isabel Serra, que han permanecido sentadas, y la bancada de la extrema derecha que estaba desierta como muestra de su rechazo a la institución europea- Solana ha admitido que el momento actual es "muy difícil". "Nunca pensé que iba a vivir un momento en las relaciones internacionales como estamos viviendo hoy", ha continuado quien también fue secretario general de la OTAN (1995-1999). A renglón seguido ha apuntado que la UE es "más necesaria que nunca".

Remontándose a su época como alto representante (1999-2009) y las negociaciones en las que participó entre Israel y Palestina o con Irán, Solana ha pedido recuperar "ese papel" de "artífices de la paz". "El mundo necesita a Europa más que nunca", ha recalcado, para terminar con un "yo soy español, pero soy europeo". Justamente, su entrada en la Orden, creada hace unos meses para conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Schuman, se ha justificado por "reforzar el papel de la UE en el ámbito internacional" y por su compromiso "a favor de la paz y la búsqueda de soluciones a distintos conflictos".

Ucrania y Rusia

La situación internacional ha centrado el acto. Sobre todo, la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania hace ya más de cuatro años. Merkel, que ha recibido la máxima distinción de la Orden, 'miembro distinguido', ha criticado ese "ataque bárbaro de Rusia a Ucrania". Han sido varios premiados los que también han apelado a la necesidad de seguir dando apoyo a Ucrania, pero ha destacado el discurso de Oleksandra Matviichuk, abogada especialista en derechos humanos, que ha recordado que su país está "pagando el más alto precio" por mirar hacia la Unión Europea.

Además, ha recordado que Vladímir Putin ve en Ucrania un "puente" hacia Europa y que si los europeos se sienten seguros es porque "los ucranianos siguen resistiendo". Así, ha terminado pidiendo a Europa que defienda "la libertad y la democracia". Al acto no ha asistido el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, pero se ha informado de que será en un futuro pleno en el que se le haga entrega de la correspondiente medalla.

Otros condecorados

En la misma categoría que Solana, la de los 'honorables' de la Orden, hay más de media decena de exjefes del Ejecutivo y primeros ministros de distintos países: Valdas Adamkus (Lituania), Jerzy Buzek (Polonia), Aníbal Cavaco Silva (Portugal), Sauli Niinistö (Finlandia); Mary Robinson (Irlanda) y Wolfgang Schüssel (Austria). Rompe esta dinámica Maia Sandu, actual presidenta de Moldavia. Y fuera de esta categoría, solo hay tres personas, el propio Solana; Jean Claude Trichet, antiguo presidente del BCE; y Pietro Parolin, cardenal y secretario de Estado de la Santa Sede, que estuvo en las quinielas para ser Papa. A falta de ser obispo de Roma, no está mal una medalla.

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En la tercera categoría, la de miembros 'rasos', es donde se ha condecorado al chef José Andrés, fundador de 'World Central Kitchen', aunque no ha asistido al acto. Tampoco lo ha hecho el jugador de baloncesto Giannis Antetokounmpo o Bono y el resto de miembros de U2. No obstante, todos ellos, como miembros de la Orden podrán a partir de ahora asistir a los plenos del Parlamento Europeo y sentarse en la tribuna de honor. Quien sabe si algún día allí charlando a Solana y José Andrés.