Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia anuncia el derribo de más de 300 drones ucranianos y Ucrania habla de 180 interceptaciones

El Gobierno de Rusia ha asegurado este martes haber derribado durante la noche más de 300 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, en una madrugada en la que las fuerzas ucranianas han cifrado en 180 los aparatos rusos destruidos.

El Ministerio de Defensa ruso ha subrayado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 315 aparatos en los territorios de Moscú, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Nóvgorod, Oriol, Peskov, Riazán, Rostov, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Yaroslavl, Krasnodar, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las fuerzas rusas han lanzado 209 drones, 180 de los cuales habrían sido derribados, con impactos en al menos 15 ubicaciones. "El ataque continúa, con numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha apostillado.