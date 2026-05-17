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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos tres muertos y 15 heridos tras el mayor ataque de drones ucranianos contra Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Las defensas ucranianas neutralizan 279 de un total de 287 drones rusos
Las defensas ucranianas lograron neutralizar durante la noche 279 de un total de 287 drones lanzados por las fuerzas rusas, según el parte matinal publicado este domingo por la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram. Los dispositivos no tripulados despegaron pasadas las 19.00 horas del sábado desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Briansk, Milérovo, Shatalovo y Primorsko-Ajtarsk. Según datos preliminares, hasta las 08.00 horas del domingo, las defensas aéreas ucranianas consiguieron derribar o suprimir 279 drones enemigos sobre el sur, norte y este del país.
Al menos tres muertos y 15 heridos tras el mayor ataque de drones ucranianos contra Moscú
Al menos tres personas murieron y quince resultaron heridas hoy en Moscú y su región tras el mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa, que involucró a más de 80 artefactos no tripulados, según las autoridades locales. "En el distrito Starbéevo de Jimki (ciudad satélite de Moscú) murió una mujer tras el impacto de un dron contra una casa. Otro hombre está bajo los escombros", informó en MAX, el Telegram ruso, el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov. Añadió que "dos hombres murieron en la localidad de Pogorelki (Mitischi). Los restos de un dron cayeron contra una casa en construcción". Además, señaló que los drones dañaron varios edificios y viviendas particulares en las ciudades Krasnogrosk e Istra, al oeste de la capital rusa, hiriendo a tres hombres y una mujer.
Rusia derriba 26 drones que volaban en dirección a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy 26 drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.
El jefe de la Administración capitalina informó en su cuenta de MAX, el Telegram ruso, de los sucesivos derribos en las proximidades de la ciudad.
El ataque con drones ucranianos continúa, según los canales rusos de monitoreo de peligro aéreo en Telegram.
Las autoridades rusas denuncian el impacto de un dron ucraniano cerca de la central nuclear de Zaporiyia
Las autoridades rusas, que controlan la central nuclear de Zaporiyia, han denunciado este sábado el impacto de un dron ucraniano en las inmediaciones de estas instalaciones nucleares. "Un vehículo aéreo no tripulado ucraniano se ha estrellado cerca de las unidades de generación de la central. El dron no ha detonado", ha explicado en redes sociales la propia central. Sin embargo, la central ha denunciado que este ataque tiene como objetivo la instalación nuclear más grande de Europa y "cruza todas las líneas rojas" en un "acto de terrorismo nuclear y locura irresponsable".
Ucrania anuncia la repatriación con éxito de 528 efectivos caídos en combate contra Rusia
El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha anunciado este sábado la culminación con éxito de la repatriación de los restos mortales de efectivos muertos en combate contra Rusia y el comienzo de un proceso de identificación para determinar si todos son militares, como estima por otro lado la Oficina para Prisioneros de Guerra del Gobierno ucraniano. La devolución de estos cuerpos a lo largo de estas últimas 24 horas es parte de un acuerdo con Rusia por el que Ucrania se compromete a entregar los restos mortales de 41 efectivos rusos, también probablemente militares, pero Moscú todavía no se ha pronunciado sobre su recepción.
Muere un civil ruso por el impacto de un dron ucraniano en la región fronteriza de Bélgorod
Un civil ruso murió hoy tras el impacto de un dron ucraniano de corto alcance contra el automóvil en el que viajaba, según informaron las autoridades locales. "Un dron atacó un automóvil en la localidad de Krásnaya Yáruga. El hombre falleció en el lugar a causa de las heridas antes de la llegada de la ambulancia", indicaron en Telegram. Las autoridades locales expresaron sus "más sentidas condolencias" a los familiares y allegados de la víctima, e indicaron que el vehículo resultó destruido a consecuencia del ataque.
El Jefe del Estado mayor ruso inspecciona las tropas que combaten en Ucrania
El jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y viceministro de Defensa, Valeri Guerásimov, efectuó hoy una visita de inspección a la comandancia de la agrupación militar Occidente que combate en Ucrania. "En el puesto de mando el Jefe del Estado Mayor escuchó el informe del comandante del grupo, coronel general Serguéi Kúzovlev, sobre la situación en la zona de operaciones, así como informes de otros comandantes", informó en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.
Ucrania asegura haber neutralizado 269 de un total de 294 drones rusos
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado en su parte matinal de la neutralización de 269 de un total de 294 drones lanzados por Rusia contra su territorio durante la última noche. Los dispositivos no tripulados, algunos de ellos drones de ataque, mientras que otros eran drones réplica diseñados para confundir las defensas antiaéreas, fueron lanzados desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Briansk, Milérovo, Shatalovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la Crimea ocupada.
Ucrania ataca planta química en sur de Rusia que produce materias primas para municiones
Ucrania atacó esta noche una planta química en la región rusa de Stávropol que produce materias primas para fertilizantes y para proyectiles de artillería, según informaron medios rusos y ucranianos. "Nuestras defensas antiaéreas repelieron un ataque de drones enemigos cerca de Nevinnomissk", escribió en MAX, el Telegram ruso, el gobernador local, Vladímir Vladímirov, que negó daños en tierra.
Zelenski anuncia nuevos "formatos de respuesta" tras los últimos ataques rusos sobre Kiev
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este viernes que ha aprobado nuevos "formatos de respuesta" contra Rusia tras los últimos bombardeos sobre Kiev, que han dejado al menos 24 muertos, y ha afirmado que Moscú ya ha sufrido ataques contra infraestructuras militares y energéticas. "Debemos responder a los ataques rusos contra nuestras ciudades y pueblos de forma justa y contundente. Aprobaré ciertos protocolos de respuesta", ha señalado Zelenski durante su discurso vespertino diario, antes de afirmar que "anoche, el enemigo ya presenció ataques que impactaron, en particular, en sus instalaciones petroleras y bases militares". "Continuamos con estas operaciones", ha añadido.
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