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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán agradece al Papa su posición "moral, lógica y justa" sobre el conflicto

Marco Rubio ha vaticinado una caída "drástica" del precio del petróleo con el tiempo, una vez que Irán "reabra el estrecho" de Ormuz

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes.

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes. / CENTCOM / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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