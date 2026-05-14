Venezuela anuncia un proceso de reestructuración de la abultada deuda externa del país

El alineamiento económico entre Carcas y Washington acelera los tiempos de la reinserción de Venezuela en el mercado internacional. La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez anunció este miércoles el lanzamiento formal de un "proceso integral y ordenado" de reestructuración de la deuda pública y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El Gobierno provisional aseguró que este pasó permitirá "liberar al país de la carga" del pasivo acumulado y "sentar las bases para un renacimiento de prosperidad, justicia e igualdad". Venezuela había entrado en suspensión de pagos desde hace nueve años. La deuda total oscila entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, según distintas mediciones. Entre los acreedores se encuentran los llamados "fondos buitres" y también países "amigos" de Venezuela como Rusia y China.

El Palacio de Miraflores recordó que la imposibilidad de cancelar sus compromisos obedeció a "las sanciones financieras impuestas". La exclusión de Venezuela de los mercados de financiamiento "limitó severamente la inversión en salud, electricidad, agua, educación, infraestructura y recuperación productiva". Ante los problemas, "el pueblo venezolano demostró gran resiliencia" para afrontarlos.

El Gobierno interino debería en las próximas semanas brindar mayor información sobre los interlocutores involucrados en las negociaciones. Por ahora se ha limitado a hacer una formulación política del camino adoptado, que calificó de "responsable, nacionalista y social".

De acuerdo con el portal Efecto Cocuyo, el paso dado permitirá reducir la deuda y extender los plazos de pago, así como un mayor acceso a créditos. ". El objetivo de las autoridades es "reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano".

Analistas citados por el portal recordaron que el resultado de este proceso dependerá de la aceptación de los tenedores de bonos, el avance en negociaciones políticas y un alivio en el esquema de las sanciones internacionales.

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El anuncio se conoce en momentos que se intensifican las relaciones económicas con Estados Unidos, especialmente a partir de las leyes que favorecen la inversión petrolera y minera. La apertura todavía no se refleja en la economía diaria, marcada por la inflación y la escasez, a pesar de la mejoría registrada en los últimos dos años.