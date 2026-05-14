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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Un ataque ruso ha dejado al menos una persona muerta y 16 heridas en Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Un muerto y 16 heridos en un ataque ruso nocturno a Kiev
Un ataque ruso a Kiev dejó como saldo al menos una persona muerta y 16 heridas, según informó el jefe de Administración Militar de la capital ucraniana, Timur Tkancheno a través de Telegram. "Hasta el momento 16 personas han resultado heridas y lamentablemente una persona murió", dijo. Un edificio de apartamentos quedó completamente destruido con el ataque para el que se utilizaron misiles balísticos y se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros.
Rusia incluye al exministro de Defensa británico Ben Wallace en su lista de personas buscadas
Las autoridades rusas han añadido a su lista de personas buscadas al que fuera ministro de Defensa de Reino Unido entre 2019 y 2023, Ben Wallace, alegando supuestos cargos penales que, hasta el momento, no ha precisado. Concretamente, la base de datos de personas buscadas del Ministerio del Interior ruso señala a Wallace como "buscado por un cargo penal", según ha precisado la agencia rusa TASS que, citando a una fuente de las fuerzas del orden, ha apuntado a que al exministro podría haberle sido abierta una causa en su contra por cargos de terrorismo. En esa línea, la referida agencia ha señalado que en septiembre de 2025 Wallace pidió lanzar ataques contra Crimea para hacerla "inhabitable", algo que fue calificado por el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, de declaraciones "estúpidas".
Expertos de la Armada descartan que fuera un torpedo lo que hundió al carguero ruso cerca de Cartagena
En la Armada española han recibido con total escepticismo las informaciones que han trascendido este miércoles que especulan con ataque con un torpedo como causa del hundimiento del carguero ruso Ursa Major en aguas próximas a la costa murciana el 23 de diciembre de 2024. (Seguir leyendo)
Rutte urge a los aliados europeos a acelerar la transición tecnológica de la OTAN frente a Rusia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este miércoles en Bucarest a los aliados europeos a acelerar la transición hacia la llamada 'OTAN 3.0', una nueva etapa estratégica que exige elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB y transformar la industria militar de drones.
En el marco de una reunión con los líderes del flanco oriental y nórdico de la OTAN, el denominado grupo 'B9', Rutte subrayó que la seguridad transatlántica ante la amenaza rusa requiere que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa convencional.
Zelenski plantea una Europa militarmente autónoma dentro de una OTAN fuerte
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció hoy a Estados Unidos y a la Unión Europea su ayuda ante la agresión rusa y planteó la necesidad de que los 27 sean más autónomos militarmente dentro de una OTAN fuerte. "Hay que demostrar que la OTAN es fuerte y no se desintegrará. Además, no temamos hablar de una UE que puede confiar en sus propias fuerzas para la defensa”, afirmó Zelenski durante su intervención en Bucarest en la cumbre del B9, que reúne a nueve países que fueron parte de la URSS o estuvieron bajo su órbita, y ahora son miembros de la OTAN. Zelenski afirmó que su país está muy agradecido por el apoyo que ha recibido desde la invasión rusa en 2022 y recordó a la UE que esa ayuda "no es una pérdida de tiempo". El presidente afirmó que incluso antes de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022, Rusia ya tenía aspiraciones territoriales sobre Ucrania. "Nuestra tarea es garantizar que los dirigentes rusos jamás vuelvan a lanzar tales ultimátums, a dominar a sus vecinos ni a iniciar guerras sin consecuencias”, dijo Zelenski.
Ucrania informa de ataques a otras dos infraestructuras estratégicas rusas
El Estado Mayor ucraniano informó este miércoles de un ataque de su Ejército contra una refinería situada en la región rusa de Yaroslavl y de un golpe contra instalaciones de procesamiento de gas situadas en la región de Astracán, también en la Federación Rusa. La refinería atacada produce combustibles de distintos tipos para el Ejército ruso, según se explica en la nota castrense ucraniana. El Estado Mayor de Kiev dice tener constancia de un incendio en las instalaciones de procesamiento de gas alcanzadas en Astracán. Esta infraestructura es “un elemento importante” en el sistema de transporte de gas y su suministro a la industria militar de la Federación Rusa, según el Estado Mayor ucraniano. Ucrania ataca prácticamente todas las noches objetivos de la industria energética ucraniana.
Rusia asegura haber derribado cerca de 300 drones ucranianos sobre su territorio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 286 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas y los mares Negro y Azov, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la noche pasada, desde las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del 12 de mayo de este año hasta las 7:00 hora de Moscú (04:00) del 13 de mayo, las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 286 vehículos aéreos no tripulados ucranianos de ala fija", señaló el mando ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso. El gobernador de la sureña región de Rostov del Don, Yuri Slúsar, informó del derribo de dos decenas de drones en las cercanías de las ciudades Kámensk-Shajtinski y Novoshájtinsk y cuatro distritos de la región.
Rusia lanza 139 drones contra Ucrania durante la noche
Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 139 drones de larga distancia, entre ellos varios aparatos sin carga explosiva que los rusos utilizan para confundir a las defensas enemigas, según informó en su parte de este miércoles la Fuerza Aérea ucraniana. Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar o neutralizar con interferencias electrónicas 111 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania. Otros 20 drones, todos ellos de ataque, impactaron en trece localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros cuatro lugares.
Zelenski dice que comparte con España “la idea de que Europa debe ser autosuficiente”
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este lunes en Kiev a la presidenta del Congreso español de los Diputados, Francina Armengol, con quien coincidió en la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia de Europa en materia de defensa.
“Compartimos la idea de que Europa debe ser autosuficiente a la hora de proteger su espacio aéreo de misiles balísticos, drones y otras amenazas”, escribió Zelenski en X tras recibir a Armengol.
Alumnos de cuatro regiones rusas estudiarán a distancia por amenaza de drones
Los alumnos de escuelas y universidades rusas de cuatro regiones del país estudiarán a distancia durante los próximos días debido a la amenaza de ataques de drones ucranianos, informaron medios locales.
Según el canal de Telegram Readovka, se trata de las regiones de Penza, Lípetsk y Stávropol.
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