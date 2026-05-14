EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU ofrece de nuevo ayuda humanitaria adicional a Cuba

El Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a ofrecer este miércoles una ayuda humanitaria adicional valorada en 100 millones de dólares (poco más de 85 millones de euros) para Cuba, mientras las autoridades de la isla denuncian que la crisis que atraviesa el país es fruto de la "guerra económica" y el bloqueo energético impuestos desde Washignton.

Así lo ha dado a conocer el Departamento de Estado en un comunicado en el que que "reafirma públicamente (su) generosa oferta" e incide en que se trata de una ayuda "directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza".