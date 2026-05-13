La Policía británica recupera los cadáveres de tres mujeres en aguas del sur de Inglaterra

La Policía de Sussex ha recuperado este miércoles los cadáveres de tres mujeres de aguas frente a la localidad de Brighton, en el sur de Inglaterra, informó el cuerpo en un comunicado.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada para alertar sobre el estado de tres mujeres en el mar hacia las 5.45 hora local (6.45 hora peninsular española), según la Policía, que ha indicado que los cuerpos fueron recuperados en el área de Madeira Drive, en Brighton.

"Se trata de un incidente trágico y se están llevando a cabo investigaciones rápidas para confirmar la identidad de estas tres mujeres y comprender exactamente lo sucedido", ha manifestado el superintendente jefe de la Policía de Sussex, Adam Hays. "Sé que esto preocupa a la comunidad, pero pido al público que se mantenga alejado de la zona mientras los servicios de emergencia continúan con su trabajo. Proporcionaremos más información tan pronto como esté disponible", ha añadido.

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Según medios locales, se han desplazado hasta el lugar múltiples vehículos de emergencias, botes salvavidas y un helicóptero de la Guardia Costera.