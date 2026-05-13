Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski acusa a Rusia de "poner fin" al alto el fuego con nuevos ataques contra Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este martes a Rusia de "poner fin al silencio parcial" de los últimos días, en referencia al alto el fuego de 72 horas entre el 9 y el 11 de mayo, con el lanzamiento de más de 200 drones contra varios puntos del país, incluida la capital, Kiev.

"Rusia eligió poner fin al silencio parcial que había durado varios días. Durante la noche, se lanzaron más de 200 drones de ataque contra Ucrania", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha agregado que las tropas rusas han lanzado además "más de 80" bombas aéreas contra distintos puntos del frente, alcanzados también por "más de 30 bombardeos".

Así, ha resaltado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado drones en Kiev, Dnipropetrovsk, Yítomir, Mikolaiv, Sumi, Járkov y Chernígov, al tiempo que ha confirmado daños en "instalaciones energéticas, edificios de apartamentos y una guardería", además de infraestructura ferroviaria, sucesos que, según Zelenski, han dejado "víctimas mortales", sin dar una cifra.