EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Albares ve normal que Delcy Rodríguez esté en la Cumbre Iberoaméricana: "No hay que buscar tres pies al gato"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este lunes en que es perfectamente normal que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acuda en noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Madrid a pesar de las sanciones de la UE en su contra como lo prueba el hecho de que actualmente está en Países Bajos para participar en una vista ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, Albares ha recordado que Rodríguez ya estuvo en la sede del Consejo en 2023, entonces en calidad de vicepresidenta y ya objeto de sanciones, para representar a Venezuela en la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC). "Lo que nosotros queremos es que la cumbre sea un éxito, que acudan todos los países al máximo nivel, Venezuela también", ha sostenido. Según Albares, "lo que demuestra el hecho de que Delsy Rodríguez esté con total normalidad en Países Bajos como estuvo ya en 2023" en la cumbre UE-CELAC "es que no hay que buscarle tres pies al gato".