Israel aprueba crear un tribunal especial para juzgar a los perpetradores de los ataques del 7 de octubre

Israel trata de cerrar con contundencia el capítulo que abrió el letal ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado una ley este lunes por la noche para establecer tribunales militares especiales que juzgarán a los perpetradores de las masacres. Los juicios serán abiertos al público y se retransmitirán en una página web en directo. Grupos de derechos humanos tanto israelíes como palestinos han puesto en duda el proyecto legislativo y que conlleve el desarrollo de un proceso judicial justo, porque los 300 detenidos llevan más de dos años y medio retenidos en cárceles israelíes sin cargos formales ni juicio.

La ley ha sido aprobada por 93 votos a favor y ninguno en contra en una cámara de 120 diputados. Los otros 27 se han abstenido o no han acudido a la votación. Según el texto aprobado, este tribunal especial compuesto por 15 jueces podrá acusar a los asaltantes de varios delitos como causar una guerra, ayudar al enemigo durante la guerra, dañar la soberanía israelí, cargos de terrorismo o, incluso, podrán ser acusados de genocidio. Tras la aprobación de la pena de muerte para los palestinos condenados por asesinato en marzo, muchos de estos milicianos detenidos podrían ser ejecutados.

Pena de muerte

Según las organizaciones a favor de los derechos humanos, este proyecto de ley hace que la pena de muerte sea demasiado fácil de imponer a la vez que elimina los procedimientos que salvaguarden el derecho a un juicio justo. "Permite explícitamente juicios masivos que se alejan de las normas estándar de prueba, incluida la amplia discreción judicial para admitir pruebas obtenidas bajo condiciones coercitivas que pueden equivaler a torturas o maltratos", denuncia Muna Haddad, abogada de Adalah, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, a Al Jazeera. Sólo 300 de los entre 5.000 y 6.000 milicianos gazatíes fueron detenidos por las fuerzas israelíes. Desde entonces, se han repetido las denuncias de abuso, tortura y severas restricciones alimentarias entre rejas que podrían cuestionar la fiabilidad de las confesiones obtenidas bajo custodia.

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"Este es un marco histórico destinado a hacer justicia y llevar a juicio a los terroristas que cometieron la peor masacre de la historia del Estado", ha celebrado el ministro de Justicia, Yariv Levin, que ha descrito la aprobación de esta ley como "uno de los momentos más importantes de la actual Knesset". "Se puede sentir que estamos haciendo lo correcto encontrando una manera de unirnos en este momento, pese a estar en la vigilia de las elecciones y a pesar de todos los desacuerdos que existen", ha añadido. Por otro lado, las familias de las alrededor de 1.200 víctimas mortales del ataque del 7 de octubre han exigido la dimisión de los políticos y el establecimiento de una investigación estatal que depure responsabilidades por el fiasco de seguridad e inteligencia que supuso.