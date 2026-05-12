Irán abre la puerta a China como país mediador ante la inminente visita de Trump a Pekín

Ante la visita este jueves del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, Irán ha abierto la puerta a China como posible nuevo mediador en la guerra en Oriente Medio, después del más que probable fracaso negociatorio en las charlas indirectas promovidas por Pakistán.

El pasado domingo, Irán contestó a la última propuesta de paz de EEUU, y la respuesta, en palabras del propio Trump, fue "un pedazo de basura". "Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha sido", dijo Trump este lunes.

Ahora Teherán, según su embajador en Pekín, ha aceptado una nueva propuesta china, que supuestamente consiste en cuatro puntos. El contenido publicado, sin embargo, es vago y no aclara demasiado hasta dónde llega la proposición del gigante asiático. "El plan incluye la adherencia al principio de la coexistencia pacífica, el respeto para la soberanía nacional y el derecho internacional y la coordinación entre el desarrollo y la seguridad", publicó este lunes la agencia iraní de noticias Mehr, que no dio más detalles.

La última respuesta iraní a Washington incluía la demanda del país persa de controlar el estrecho de Ormuz a partir de ahora, además de reparaciones de guerra y el levantamiento de todas las sanciones internacionales antes de empezar las negociaciones nucleares.

Todos estos puntos ya eran reclamados por Irán al inicio de la guerra, y son inaceptables por la Administración Trump, que sobre todo rechaza que Irán continúe enriqueciendo uranio y que mantenga bajo su poder sus 440 kilos de uranio altamente enriquecido. Este uranio está purificado al 60%, a niveles muy cercanos al 90% necesario para la bomba y muy superiores al 3% requerido para la energía nuclear de uso civil.

Nuevas sanciones

Lejos de levantar las sanciones actuales contra Irán, EEUU impuso este lunes nuevas medidas contra individuos o empresas que estén ayudando al país persa a vender y transportar petróleo y gas a China. Pekín era el gran comprador —en gran parte sin declarar— de la industria petrolífera iraní antes de la guerra. Este flujo, sin embargo, se ha visto enormemente reducido ante el bloqueo estadounidense de Ormuz, impuesto hace tres semanas. A causa de este cierre, Irán ya no puede exportar sus hidrocarburos, algo que sí pudo hacer sin impedimentos durante las cinco semanas de bombardeos y guerra activa.

Ahora, con la vía mediadora pakistaní en punto muerto, Trump asegura que la vuelta del conflicto es una probabilidad cada vez más alta, aunque no se espera que retornen las hostilidades ni antes ni durante la visita oficial del multimillonario a China. Trump estará en Pekín desde el miércoles por la noche al viernes al mediodía.

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"En caso de que seamos atacados de nuevo, nuestra opción puede ser el enriquecimiento al 90%. Lo examinaremos en el Parlamento", ha dicho este martes el portavoz del Comité de Seguridad Nacional del Legislativo iraní, Ebrahim Rezaeí. Irán, no obstante, ha suspendido por completo su programa de enriquecimiento y centrifugación de uranio por los daños sufridos sobre todo en la guerra de 12 días de junio de 2025, en la que Israel y EEUU destrozaron enormemente las tres grandes centrales de enriquecimiento persas: Fordow, Natanz e Isfahan.