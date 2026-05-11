Starmer promete poner al Reino Unido "en el corazón de Europa"

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió hoy poner al Reino Unido "en el corazón de Europa", en un esperado discurso ante su partido laborista en el que estableció las prioridades de su Gobierno tras la estrepitosa derrota del laborismo en las elecciones regionales y municipales del pasado jueves.

El Brexit -dijo Starmer- "nos hizo más pobres y más débiles", en uno de sus discursos más europeístas que se recuerdan, aunque tampoco pronunció planes concretos para ese acercamiento a Europa después de la traumática salida del país de la Unión Europea en 2016.

El impacto del Brexit sobre la economía británica fue muy profundo, según todos los analistas económicos. Un estudio de la Universidad de Stanford, recogido también por el Financial Times, asegura que el Reino Unido perdió entre un 6 y un 8 % de su PIB por culpa del Brexit.

Acercamiento a Europa

"El último Gobierno (conservador) se definió por romper nuestra relación con Europa. Este Gobierno laborista se definirá por reconstruir esa relación con Europa, poniendo al Reino Unido en el corazón de Europa", afirmó tras una de las semanas más críticas de su mandato.

"Tenemos que hablar de eso -razonó un Starmer inusualmente enérgico- porque tenemos que encarar la situación en la que estamos: tenemos que ofrecer a este país una economía más fuerte, una defensa más fuerte y una red de relaciones más fuerte, dado el mundo en que vivimos. Por eso dije 'más cerca de Europa', y este Gobierno se definirá por traer a Europa de nuevo".

El primer ministro utilizó este discurso europeísta para atacar a Nigel Farage, el líder populista cuyo partido Reform UK fue el gran ganador de las elecciones del jueves y que se ha distinguido siempre por su tendencia antieuropeísta.

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"Farage dijo que (con el Brexit) íbamos a ser más fuertes y más ricos, que tendríamos mucho dinero para el servicio nacional de salud y que descendería la inmigración. Todo resultó una falsedad, y no ha asumido ninguna responsabilidad por ello", señaló, reconociendo así que Farage se ha convertido en uno de sus rivales más peligrosos, más incluso que los conservadores, a los que apenas mencionó.