Musk y Cook acompañarán a Trump a la cumbre con Xi Jinping en China

La Casa Blanca confirmó este lunes que los empresarios Elon Musk, de Tesla; Tim Cook, de Apple; y Kelly Ortberg, de Boeing; así como altos ejecutivos de otras grandes empresas, acompañarán al presidente de EEUU, Donald Trump, en su viaje a China esta semana. David Solomon, de Goldman Sachs Group; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Larry Fink, de BlackRock; Jane Fraser, de Citigroup; y Dina Powell McCormick, de Meta; también figuran en la lista de quienes se espera que se unan a la delegación de Trump para su cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, según informó un funcionario de la Casa Blanca.

El grupo, compuesto por más de una docena de altos ejecutivos, acompañará a Trump en una visita con la que el presidente estadounidense espera impulsar una serie de acuerdos comerciales y de compra con Pekín. Está integrado principalmente por representantes de importantes empresas financieras, tecnológicas, aeroespaciales y agrícolas. También se espera la asistencia de Larry Culp, de General Electric; Brian Sikes, de Cargill; Chuck Robbins, de Cisco Systems; Sanjay Mehrotra, de Micron Technology; y Cristiano Amon, de Qualcomm. Completan la lista Ryan McInerney, de Visa; Michael Miebach, de Mastercard; Jacob Thaysen, de Illumina; y Jim Anderson, de Coherent Corp.

Las acciones de Tesla subieron hasta un 1,3% este lunes, revirtiendo las pérdidas de alrededor del 2,7% registradas al inicio de la sesión. China es el mercado automovilístico más grande del mundo y uno crucial para Tesla. El fabricante de vehículos eléctricos trabaja para estabilizar su negocio en China, donde se enfrenta a una feroz competencia de fabricantes locales como BYD. Los envíos de vehículos desde la fábrica de Tesla en Shanghái, que abastece tanto al mercado local como al de exportación, aumentaron un 36% el mes pasado con respecto al año anterior. La compañía espera recibir un impulso a finales de este año gracias a la posible aprobación de su tecnología de conducción autónoma por parte de los reguladores chinos.

Las acciones de Coherent extendieron notablemente sus ganancias. Las acciones de Illumina, GE, Boeing, Cisco, Visa, Mastercard y Apple alcanzaron máximos de la sesión tras el anuncio de la Casa Blanca.

Según fuentes cercanas al contenido del viaje, Boeing estaría a punto de cerrar una de las mayores ventas de su historia: un pedido de 500 aviones 737 Max que se presentará durante la visita de Trump a Pekín. Ortberg declaró el mes pasado que el pedido podría ser de una cantidad considerable. Tesla, Apple, Cisco, Micron, Qualcomm Meta y Coherent no han comentado su objetivo en el viaje.

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La delegación no incluye a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia Corp, la empresa más valiosa del mundo y fabricante de los chips avanzados que impulsan el auge global de la IA, según una persona familiarizada con el asunto. Su exclusión representa un posible revés para Nvidia en su intento de exportar sus procesadores de IA a China, un mercado que, según Huang, podría alcanzar los 50 mil millones de dólares en ventas. La empresa no hizo comentarios. Huang declaró la semana pasada en CNBC que se uniría a la delegación si lo invitaban.