La Fiscalía reprocha a Sarkozy que el 'caso Gadafi' deterioró la democracia y el pacto social en Francia

La Fiscalía francesa reprochó, al comenzar este lunes su requisitoria contra Nicolas Sarkozy y los otros nueve acusados que comparten el banquillo con el expresidente francés, un escándalo que cuestionó la limpieza de las elecciones y deterioró el "pacto social" en el que se asienta la democracia.

El fiscal Rodolphe Juy-Birmann afirmó que la celebración de elecciones libres es "un pilar central de la sociedad democrática" y denunció que este caso, en el que se juzga la supuesta financiación con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi de la campaña electoral que permitió a Sarkozy acceder al Elíseo en 2007, "participó ampliamente en el deterioro de ese pacto social".

Juy-Birmann insistió en que no se puede justificar saltarse las reglas en unas elecciones y habló de "un extraño sentimiento de malestar" por los elementos que traslucen en este sumario.

Otro de los fiscales del Tribunal de Apelación de París, Damien Brunet, se refirió después a lo que llamó "actos preparatorios" del delito de asociación de malhechores por el que está acusado el que fuera jefe del Estado francés entre 2007 y 2012. Aludía a los encuentros que mantuvieron con dignatarios del régimen de Gadafi sus dos más directos colaboradores, Brice Hortefeux y Claude Guéant, antes del encuentro en octubre de 2005 que el mismo Sarkozy, entonces ministro del Interior, mantuvo en Trípoli con el líder libio.

"Pacto de corrupción" con Gadafi

Según la acusación, Sarkozy, Hortefeux y Guéant establecieron un "pacto de corrupción" con Gadafi para recibir de éste fondos que alimentaran su campaña presidencial de 2007.

Sarkozy, que tiene ahora 71 años, fue condenado el año pasado en primera instancia a cinco años de cárcel por asociación de malhechores y en ese juicio el Ministerio Público había solicitado contra él siete años.

La Fiscalía dará a conocer su petición de penas el miércoles, para dar paso después a la defensa de los acusados. El juicio quedará visto el próximo día 27 para sentencia, que se espera en noviembre.

La semana pasada, el expresidente que en 2025 ya pasó 20 días entre rejas por su condena en primera instancia tuvo que afrontar los ataques de las partes civiles, los familiares de las víctimas de un atentado de un avión comercial francés que estalló cuando volaba sobre Níger el 19 de septiembre de 1989, y que causó la muerte a sus 170 ocupantes.

Esos familiares, le echaron en cara que intente presentarse como una víctima amparándose en las conclusiones de la sentencia en el primer juicio, en la que se dio por establecido que Sarkozy permitió que Guéant y Hortefeux se reunieran en Trípoli con el número dos del régimen de Gadafi, Abdallah Senoussi.

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Porque Senoussi, cuñado del líder libio, estaba condenado en rebeldía a cadena perpetua en Francia por ese atentado terrorista, en el que 54 de los muertos eran franceses.