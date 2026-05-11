Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz

La respuesta de Irán al plan de paz de EEUU incluye el manejo iraní de Ormuz

La respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE.UU. cumple con algunos "compromisos", según reportó la agencia Tasnim la madrugada de este lunes.

Fuentes diplomáticas explicaron a Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de EE.UU. sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).

La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, el escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos "compromisos" no especificados por parte de EE.UU..