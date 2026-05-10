Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia exige una explicación a Armenia por permitir a Zelenski amenazar a Moscú

El Kremlin exigió este domingo una explicación a Armenia por invitar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebró el lunes pasado en Ereván.

"Por supuesto, seguramente esperamos alguna clase de explicación", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión rusa.

Peskov consideró "no muy normal" que Ereván haya cedido a Zelenski "una plataforma para realizar declaraciones absolutamente antirrusas", en alusión a la frase de que Rusia teme "que los drones sobrevuelen la plaza Roja" con ocasión del desfile de la Victoria sobre la Alemania nazi que tuvo lugar ayer sábado.