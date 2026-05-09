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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz

El presidente no descarta reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza

Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: "Ellos saben qué no hacer"

Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: "Ellos saben qué no hacer"

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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