Guerra en Ucrania
Trump anuncia un alto el fuego entre Rusia y Ucrania del 9 al 11 de mayo
El acuerdo incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, han acordado un alto el fuego entre el 9 y 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país.
"Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial", escribió Trump en un mensaje en Truth Social.
"Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad cinética, así como un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud fue realizada directamente por mí, y agradezco enormemente que haya sido aceptada tanto por el presidente Vladímir Putin como por el presidente Volodímir Zelenski", añade en el texto.
Trump afirmó que espera que esta tregua sea "el principio del fin de una guerra muy larga, letal y arduamente librada".
El presidente concluye afirmando que continúan las conversaciones para tratar de poner fin al conflicto —“el mayor desde la Segunda Guerra Mundial”, según escribió el mandatario estadounidense— y que cada día se está “más cerca de lograrlo”.
El anuncio de Trump llega después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria, en el que Rusia celebra su victoria sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.
El Ministerio de Defensa de Rusia denunció este viernes que Ucrania no se sumó a esa tregua unilateral de 48 horas y que continuó atacando las posiciones de los militares rusos y objetivos en la retaguardia.
Esa denuncia llegó poco después de que Zelenski acusara por su parte a Moscú de no respetar esa misma tregua durante la noche del jueves al viernes, al asegurar que para las 7.00 horas locales (4.00 GMT), "se habían documentado más de 140 ataques (rusos) a posiciones en el frente”.
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