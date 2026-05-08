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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Zelenski informa de ataque a infraestructura petrolera rusa a 700 kilómetros de Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes de un ataque ucraniano contra una infraestructura petrolera rusa situada en la región rusa de Yaroslavl, a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania, "en respuesta a los ataques rusos" contra territorio ucraniano.
El ataque coincide con la tregua de 48 horas declarada por el Kremlin a partir de la pasada medianoche con motivo de la celebración el 9 de mayo en Rusia del llamado Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético sobre los nazis en la II Guerra Mundial.
Antes de reivindicar este ataque, Zelenski había informado de ataques rusos contra posiciones ucranianas en el frente durante las primeras horas de la tregua.
Zelenski dice que Rusia no ha respetado en el frente su tregua unilateral por el 9 de mayo
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que Rusia no ha respetado en el frente la tregua unilateral de dos días que había declarado el Kremlin a partir de la pasada medianoche con motivo de la celebración en Rusia el 9 de mayo del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis.
"A lo largo de la pasada noche, el Ejército ruso continuó atacando posiciones ucranianas. A las 7 A.M. se habían documentado más de 140 ataques a posiciones en el frente", dijo Zelenski, que denunció también diez asaltos rusos localizados sobre todo en el frente de Sloviansk y el lanzamiento de cerca de un millar de drones de varios tipos.
Zelenski dice que Kiev se abstendrá de atacar a Rusia si el Kremlin cumple con su tregua
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que Ucrania se abstendrá de lanzar ataques de larga distancia contra Rusia durante la tregua de dos días anunciada por el Kremlin con motivo de la conmemoración el sábado de la victoria soviética sobre los nazis, si Moscú cumple con su alto el fuego. "La posición ucraniana no puede ser más transparente y clara. Ucrania actuará con reciprocidad. Si hay tregua no habrá sanciones ucranianas de largo alcance", dijo Zelenski en su discurso vespertino a la nación, horas antes de la entrega en vigor de la tregua, en alusión a los ataques ucranianos de larga distancia contra infraestructuras energéticas y objetivos estratégicos rusos.
Zelenski celebra un ataque a más de 1.500 kilómetros de la frontera con Rusia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha celebrado este jueves un ataque con drones sobre la ciudad rusa de Perm, a más de 1.500 kilómetros de la frontera, que tenía como objetivo infraestructura militar, si bien las autoridades de esta localidad han informado de daños también en un edificio de apartamentos.
Zelenski ha incidido en que este nuevo ataque de largo alcance sobre áreas "remotas" de la geografía rusa es una respuesta a los que Moscú ha venido lanzando a pesar de las "repetidas" propuestas de paz que Kiev ha presentado.
Detenido en Ucrania un hombre por perpetrar ataques incendiarios "en nombre de Rusia"
La Inteligencia de Ucrania ha informado este jueves de que un hombre ha sido detenido en la ciudad de Járkov, en el noreste del país, acusado de perpetrar varios ataques incendiarios contra vehículos de las fuerzas de seguridad ucranianas "en nombre de Rusia" y en el marco de la invasión del territorio.
El Servicio de Seguridad de Ucrania ha indicado en un comunicado que el sospechoso había "quemado dos vehículos blindados" de las fuerzas de Ucrania y tenía previsto cometer actos similares en un futuro inmediato. Las investigaciones apuntan a que esos dos vehículos en cuestión habían contribuido a completar misiones de combate en la línea de frente.
El hombre en cuestión se encontraba "sin trabajo" y habría sido captado por Rusia para "ganar dinero de forma fácil a través de canales de Telegram". "Accedió a rastrear y destruir vehículos militares en Járkov", ha explicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que, en primer lugar, los localizaba en un aparcamiento de las Fuerzas Armadas.
Zelenski no aclara si se sumará a la tregua unilateral rusa: Ucrania actuará "día a día"
A menos de doce horas de que comience la tregua unilateral de dos días anunciada por el Kremlin por el 9 de mayo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no dejó claro si Ucrania bajará las armas a partir de esta medianoche si Rusia cumple con el alto el fuego que ha declarado.
"Ucrania actuará de forma justa, día a día", escribió el presidente ucraniano en un mensaje en la red social X, acerca de la propuesta de tregua del Kremlin con motivo de las celebraciones del Día de la Victoria este sábado 9 de mayo.
Zelenski volvió a denunciar que Rusia no haya aceptado el alto el fuego propuesto por Kiev a partir de la medianoche del miércoles, acusó al Kremlin de "violarlo" e insistió en reclamar una pausa indefinida en las hostilidades para avanzar hacia el final de la guerra.
Rusia responsabiliza a Ucrania de los drones que entraron en territorio de Letonia
El Ministerio de Defensa de Rusia responsabilizó hoy a Ucrania de los drones que entraron esta madrugada en el espacio aéreo letón, al sugerir que habrían sido derribados por cazas de la OTAN.
"Las Fuerzas Armadas de Ucrania perpetraron un intento de ataque terrorista contra la infraestructura civil en las cercanías de San Petersburgo", informó el mando castrense ruso en su cuenta de MAX, al informar sobre el incidente con drones denunciado este jueves por Riga.
Según las fuerzas armadas letonas y los medios locales, se trató de varios aparatos no tripulados que entraron en el espacio aéreo del país procedentes de Rusia y al menos dos de ellos se estrellaron en el este de Letonia.
Ucrania entra en el quinto año de guerra con el horizonte de su deseada integración en UE
Desde el pasado febrero Ucrania ha entrado en su quinto año de guerra con una propuesta de alto el fuego a la que Rusia no ha respondido, y con la vista puesta en su integración dentro de la UE para fortalecer su posición internacional ante un conflicto bélico que de momento no vislumbra final.
"No hay un país que quiera más la paz que Ucrania" pero Rusia sigue presionando incluso desde el punto de vista "psicológico" al comprobar cómo sus objetivos no se están cumpliendo después de cuatro años y tres meses de guerra, ha explicado este jueves en Valladolid la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska.
Siete meses después de su toma de posesión, la embajadora ha recalado en Valladolid dentro de una gira emprendida para conocer la situación de los más de 250.000 ucranianos residentes en España, gran parte de ellos evacuados y refugiados a raíz de la guerra contra Rusia.
Rusia derriba más 30 drones ucranianos que volaban en dirección de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas han derribado en el transcurso del jueves 31 drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú, que se prepara para celebrar este domingo el desfile militar con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.
El jefe de la Administración de Moscú informó sobre los derribos a lo largo de la jornada, y señaló que los servicios especializados trabajan en los lugares donde yacen los restos de los drones neutralizados.
El ataque, que todavía continúa, tiene lugar en el marco del cese al fuego decretado la víspera por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y no secundado por Rusia, y a dos días del desfile de la Victoria.
Muere una mujer en un ataque con drones de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod
Al menos una mujer ha muerto este jueves en un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, en una noche en la que las autoridades rusas han confirmado el derribo de cerca de 350 aparatos aéreos no tripulados lanzados por las fuerzas ucranianas.
El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha indicado en un comunicado que "un dron enemigo impactó deliberadamente contra un minibús que trasladaba a empleados de una compañía" en Voznesenovka, antes de agregar que "una mujer ha muerto en el ataque, que ha dejado además dos heridos, incluido uno gravedad.
Así, ha afirmado que el herido grave ha sido trasladado a un hospital de Shebekinski con "una herida abierta en la cabeza, otra herida penetrante en la cabeza y heridas por metralla en una pierna y un brazo". "Los médicos hacen todo lo posible por salvarle la vida".
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