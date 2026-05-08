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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una embarcación en el Pacífico
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Maria Corina Machado califica de "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero
La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, calificó este jueves como "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero, quien durante meses fue calificado como desaparecido por su madre, Carmen Navas.
"A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron", dijo Machado en un mensaje en redes sociales.
La opositora recordó que "durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada" y, aseguró, que la "respuesta fue la burla y el silencio" y fue hasta hoy que informaron sobre su fallecimiento.
El grupo hotelero español Meliá ha cerrado el 50 % de su capacidad operativa en Cuba
El grupo hotelero español Meliá ha cerrado un 50 % de su capacidad operativa en Cuba al finalizar el primer trimestre del año como consecuencia del bloqueo petrolero de Estados Unidos, que ha generado una dificultad adicional para el suministro de combustible, explicaron fuentes de la compañía a EFE.
Según anunció la compañía en la presentación de sus resultados del primer trimestre del año, actualmente tiene en cartera 34 hoteles en la isla (algunos cerrados, aunque no precisa la cifra exacta), con 14.053 habitaciones, y tiene otros dos en proyecto, que en principio está previsto abrir este año.
Trump y Lula no comparecerán juntos en la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, optaron por no comparecer de manera conjunta este jueves en la Casa Blanca después de haber mantenido una reunión a puerta cerrada y haber almorzado juntos.
Estaba previsto que, como es habitual, la prensa pudiera ingresar al Despacho Oval al inicio del encuentro, pero, según fuentes brasileñas, Lula habría pedido a Trump que el contacto con periodistas se produzca una vez concluida la reunión.
EEUU sanciona al conglomerado militar cubano Gaesa y a minera de níquel en la isla
EEUU sancionó este jueves al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía de la isla en medio de las amenazas del presidente, Donald Trump, de hacerse con el control del país caribeño.
Estas nuevas "medidas decisivas" de Washington buscan "proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Trump amenaza con intervenir en México si el país "no hace su trabajo" contra el narcotráfico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este miércoles con intervenir en México si las autoridades mexicanas "no hacen su trabajo" contra el narcotráfico, afirmando que su Administración lo hará por ellas. "El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Oirán algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden", ha señalado durante un acto celebrado en la Casa Blanca.
Cuba acusa a EEUU de agredir "la soberanía" de otros Estados con la nueva orden ejecutiva
El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, consideró este miércoles que la última orden ejecutiva impuesta por el Gobierno de Estados Unidos agrede "la soberanía de otros Estados" al estar dirigida contra quienes operen en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla. Con la orden ejecutiva del 1 de mayo, el gobierno de EEUU "arremete contra la soberanía de todos los demás Estados al intentar controlar sus activos, empresas, bancos y cualquier otra institución que le apetezca al gobierno estadounidense", escribió el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales. Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.
Marco Rubio dice que quiere hablar con León XIV sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo este martes que quiere hablar con el papa León XIV sobre la posibilidad de que Washington brinde más ayuda humanitaria a Cuba que sea distribuida por la iglesia en el país caribeño, pero subrayo que las autoridades cubanas deben permitir la operación.
EEUU relaja sanciones para asesorar la reestructuración de deuda de Venezuela y PDVSA
EEUU anunció este martes la concesión de una licencia que permite a distintas entidades legales comenzar a asesorar al Gobierno de Venezuela y a su petrolera nacional PDVSA y sus subsidiarias para la reestructuración de su deuda. La licencia general 58 anunciada hoy por el Departamento del Tesoro exime de las sanciones existentes a figuras como bufetes de abogados, consultorías o asesorías financieras y les permite entablar un diálogo con las autoridades del país caribeño de cara a preparar el terreno para la futura reestructuración de sus pasivos.
La Habana tacha de "crímenes internacionales" las órdenes ejecutivas de EEUU contra Cuba
El Gobierno cubano tachó este martes de "crímenes internacionales" y "genocidas" las últimas dos órdenes ejecutivas de Washington con medidas contra la isla: la que le impuso en enero un bloqueo petrolero y la que la semana pasada amplió las sanciones económicas. "Tanto el bloqueo económico y el energético, y las nuevas medidas coercitivas extraterritoriales; como la amenaza de agresión militar y la propia agresión son crímenes internacionales", escribió en redes sociales el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.
Consideró asimismo que es "cínico e hipócrita" por parte de EEUU criticar la difícil situación en la isla cuando Washington "lleva décadas tratando de devastar al país con una guerra económica", en referencia a las décadas de sanciones. Agregó además que la actual administración estadounidense del presidente Donald Trump contribuye a la devastación del país "aún con mayor empeño en los últimos meses con dos Órdenes Ejecutivas genocidas".
Venezuela designa a un gobernador ante el FMI, según el presidente del Banco Central
El vicepresidente sectorial de Economía en Venezuela, Calixto Ortega, fue designado como gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), informó este lunes el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.
"Aunque eso ya tiene dos o tres semanas que sucedió (...), ya hay gobernador en el Fondo Monetario Internacional. El doctor Calixto Ortega es el gobernador de Venezuela para el Fondo Monetario Internacional", informó Pérez durante una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión.
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