Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump apunta a un inminente acuerdo con Irán tras "conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas"

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

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EEUU e Irán se acercan a un acuerdo en el que se espera la respuesta de Teherán, según la CNN Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra y ahora se espera la respuesta de Teherán, informó la cadena CNN, que cita una fuente regional familiarizada con las negociaciones a las que ha tenido acceso. No obstante, las fuentes recordaron que las conversaciones se habían truncado en el último momento en ocasiones anteriores. La Casa Blanca recibió el martes "comentarios positivos" de mediadores paquistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN.

Trump, al papa León XIV: "Le guste o no, Irán no puede tener un arma nuclear" El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó de nuevo este miércoles al papa León XIV de querer que Irán cuente con un arma nuclear, e insistió, en vísperas de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite el Vaticano, en que eso no puede ocurrir aunque no sea del agrado del pontífice. "En lo que respecta al papa, es muy sencillo: le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden y yo digo que no pueden, porque si eso sucediera, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra", dijo el mandatario preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

Diez muertos, incluido el hijo de un líder de Hamás en Gaza, por ataques de Israel Una decena de personas ha muerto este miércoles a causa de ataques del Ejército israelí contra la Franja de Gaza, entre los que se incluye uno de los hijos del principal negociador de Hamás, Jalil al Haya. El diario 'Filastin', vinculado al grupo palestino, ha confirmado en un primer momento la muerte de al menos nueve personas en ataques de Israel contra distintos puntos del enclave durante la jornada. En otro mensaje, ha anunciado también el fallecimiento de Azam Jalil al Haya, hijo de uno de los dirigentes de Hamás, a consecuencia de un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el barrio de Al Daraj, en el este de la ciudad de Gaza.

Trump apunta a un inminente acuerdo con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que las autoridades de Irán han aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y ha apuntado de nuevo a un inminente acuerdo entre los dos países tras haber mantenido "positivas" conversaciones "en las últimas 24 horas". "Irán no puede tener armas nucleares, y no las tendrá; además, ha aceptado eso, entre otras cosas (...) Ellos quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, sin dar más detalles sobre ese supuesto intercambio.

El petróleo de Texas cae hasta los 95 dólares ante posible acuerdo entre EEUU e Irán El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este miércoles un 7,03%, hasta los 95,08 dólares el barril, ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EEUU, restaban 7,19 dólares con respecto al cierre anterior, cuando el optimismo por el cese del conflicto ya rebajó en un 3,9% su precio.

Irán tilda de sesgado el borrador de resolución de EEUU ante el Consejo de Seguridad sobre el estrecho de Ormuz El Gobierno de Irán ha tildado de sesgado el borrador de una resolución presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz". "Estados Unidos ha impulsado un borrador de resolución defectuoso y motivado políticamente en el Consejo de Seguridad de la ONU bajo el pretexto de la 'libertad de navegación' para avanzar su agenda política y legitimar acciones ilícitas, no para resolver la crisis", ha indicado la misión de Irán ante la ONU en redes sociales.

Macron condena ante Pezeshkian los ataques a navíos y pide reabrir "sin condiciones" Ormuz El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este miércoles su preocupación por la escalada de tensiones en Oriente Próximo durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en la que condenó los "ataques injustificados" contra infraestructuras civiles de Emiratos Árabes Unidos y varios buques en la zona, incluido uno de un armador galo. Macron aprovechó también para llamar a "todas las partes" a levantar "sin demora y sin condiciones" el bloqueo del estrecho de Ormuz, al subrayar en un mensaje en sus redes sociales la necesidad de restaurar de forma duradera la plena libertad de navegación que prevalecía antes del conflicto.

EEUU inmoviliza un petrolero iraní en el golfo de Omán como parte de su bloqueo de Ormuz El Ejército estadounidense anunció este miércoles que ha inmovilizado un petrolero de Irán en el golfo de Omán como parte del las intercepciones que está implementando contra buques que se dirijan o procedan de puertos iraníes en un momento en el que el presidente, Donald Trump, ha dicho que si Irán alcanza un acuerdo con Washington dará por terminada la guerra y el bloqueo. Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron al M/T Hasna, un petrolero que navegaba sin carga y con bandera iraní, cuanto intentaba alcanzar un puerto iraní en el golfo de Omán, según explicó el Comando Central (CENTCON) estadounidense en un comunicado.

Israel bombardea los suburbios de Beirut por primera vez desde el alto el fuego Israel bombardeó este miércoles los suburbios sur de Beirut conocidos como el Dahye, en el primer ataque contra el extrarradio capitalino desde que entrara en vigor un frágil alto el fuego entre ambos países hace cerca de tres semanas. Cazas israelíes atacaron a última hora de la tarde el barrio de Ghobeiri, en concreto una zona cercana a Haret Hreik, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin especificar cuál habría sido el objetivo de la acción ni si se han registrado víctimas.