Trump recrudece su ofensiva contra el Papa: "Pone en riesgo muchas vidas"

"El Papa pone en peligro a muchos católicos y a mucha gente". Donald Trump ha vuelto a la carga contra León XIV. Esta vez lo ha hecho en una entrevista telefónica con Salem News, un pequeño medio de la galaxia ultraconservadora y cercana al mundo evangélico estadounidense.

Las palabras de Trump han sido aún más agresivas por insinuar que el Pontífice simpatiza con la idea de que Irán obtenga armas nucleares. "Quizá [León] prefiera hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear, y no creo que eso sea muy bueno", ha afirmado. "Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente. Pero supongo que, si dependiera del Papa, él pensaría que está perfectamente bien que Irán tuviera un arma nuclear", ha insistido.

Unas declaraciones que, además, rompen una semana que en Roma se daba por orientada a la distensión entre EEUU y la Santa Sede, tras el anterior ataque del republicano. El mes pasado, Trump acusó al excardenal Robert Prevost de ser "débil ante la delincuencia" y "nefasto en política exterior". Después elevó aún más el tono: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?", escribió entonces.

Rubio, en Roma

Para este jueves está previsto un encuentro entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el Papa, leído en medios diplomáticos como un intento de rebajar la tensión entre Washington y el Vaticano. De ahí que el nuevo arrebato de Trump amenace ahora con frustrar cualquier amago de deshielo entre los dos líderes estadounidenses más famosos del mundo.

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El hecho de que además el republicano se haya expresado así en un medio vinculado a los cristianos evangélicos no es baladí. Recuerda la gran fractura que existe desde hace más de 60 años entre la Iglesia católica y la administración estadounidense, que incluso ha sido acusada de financiar a grupos evangélicos en América Latina para difundir sus posturas.