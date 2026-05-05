Israel prorroga 6 días más la detención de los dos activistas de la Flotilla, uno español, sin presentar cargos formales

Los activistas brasileño Thiago Ávila e hispanopalestino Saif Abukeshek permanecerán seis días más entre rejas. Así lo ha decidido la Corte de Magistrados de Ashkelon, en el sur de Israel. Ambos viajaban en la Global Sumud Flotilla que pretendía romper el bloqueo israelí en la Franja de Gaza y llevar ayuda humanitaria hasta que la semana pasada fueron interceptados en aguas internacionales, cerca de las costas griegas. "Las acusaciones en su contra carecen de fundamento y no existen bases legales para su detención continuada", defienden sus abogadas Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma, de la organización Adalah. Israel les acusa de ayudar al enemigo en tiempos de guerra, contacto con un agente extranjero, membresía en una organización terrorista y proveerle de servicio y transferirle bienes.

Ávila y Abukehsek son los dos únicos activistas que están bajo custodia israelí. El resto de los 175 que fueron interceptados en 22 embarcaciones fueron transferidos a Grecia. "Debido a que los activistas fueron secuestrados a más de 1.000 kilómetros de Gaza y no son ciudadanos israelíes, la ley interna israelí no les es aplicable", han defendido sus abogadas este martes frente al tribunal. Según la organización de derechos humanos israelí Adalah, que significa justicia en árabe, "no se han presentado cargos formales y su detención tiene como finalidad la continuación del interrogatorio". Las acusaciones mencionadas fueron presentadas por el fiscal estatal israelí en la anterior audiencia. Desde el inicio de su detención, los activistas mantienen una huelga de hambre y sólo beben agua.

"Total aislamiento"

"Ambos activistas permanecen en total aislamiento, sometidos a iluminación de alta intensidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en sus celdas y con los ojos vendados cada vez que son trasladados, incluso durante los exámenes médicos", ha denunciado Adalah, reflejando unas duras condiciones de arresto que los prisioneros palestinos conocen bien. El pasado domingo la misma corte decidió extender dos días más la detención de Ávila y Abukeshek. Pese a los argumentos de la defensa, el juez Yaniv Ben-Haroush ha aprobado la petición del Estado para una nueva extensión de seis días, "basándose en parte en pruebas secretas que ni los activistas ni sus abogados tenían acceso a revisar". "El tribunal concedió la prórroga completa de seis días solicitada por el Estado sin imponer limitaciones ni restricciones judiciales al período de interrogatorio", ha añadido el comunicado de Adalah.

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Este centro jurídico, el primero palestino y no sectario en Israel, ha anunciado que va a apelar "de inmediato inmediato ante el Tribunal de Distrito para impugnar esta decisión y exigir la liberación inmediata e incondicional de Thiago y Saif". "La decisión del tribunal de prolongar la detención de los activistas humanitarios secuestrados en aguas internacionales equivale a una validación judicial de la ilegalidad del Estado", han añadido. Ávila y Abukeshek son organizadores de la Global Sumud Flotilla y, por ello, esta iniciativa ha denunciado "su secuestro ilegal en aguas internacionales" y ha pedido a "la comunidad internacional a que tome medidas inmediatas para garantizar su seguridad y libertad, y la de todos los rehenes palestinos y el fin del bloqueo ilegal israelí de Gaza y el genocidio".