Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si ataca buques estadounidenses

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

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Irán dice que cinco civiles murieron en un ataque de EE. UU. contra dos embarcaciones El Ejército iraní acusó este martes a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán, después de que Washington afirmara haber destruido lanchas rápidas iraníes. Una fuente militar iraní, citada por la agencia estatal Tasnim, explicó que "tras la falsa afirmación del Ejército estadounidense" sobre la destrucción de lanchas rápidas iraníes, se llevaron a cabo investigaciones con fuentes locales y se concluyó que ningún buque de combate de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue alcanzado. La misma fuente aseguró que dos pequeños cargueros con civiles a bordo que navegaban desde Khasab, en la costa de Omán, hacia el litoral iraní, fueron atacados por EE. UU., resultando en cinco fallecidos, que el medio afirma son civiles y no militares.

El ministro de Exteriores iraní: "No hay soluciones militares a una crisis política" El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, criticó la madrugada de este martes las operaciones militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz, donde la Casa Blanca ha movilizado sus fuerzas para permitir pasar algunos buques mercantes, y afirmó que esta situación muestra que "no hay soluciones militares a una crisis política".

Trump resta importancia a los últimos ataques iraníes contra Emiratos El presidente estadounidense, Donald Trump, ha restado importancia a los 19 proyectiles lanzados este lunes contra Emiratos Árabes Unidos supuestamente por Irán y ha puesto de relieve que no han causado daños de importancia. "La mayoría fueron derribados", ha afirmado Trump durante un acto por la Semana del Pequeño Negocio celebrada en la Casa Blanca. "Uno pasó. No ha habido daños importantes", ha planteado. En cambio, ha instado de nuevo a Corea del Sur a "tomar medidas" por el ataque a uno de sus buques mercantes.

Wall Street cierra en rojo mientras se dispara el precio del crudo por la guerra en Irán Wall Street cerró este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 1,13%, mientras se disparaba el precio del petróleo por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz. Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 48.941 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,41%, hasta 7.200 enteros, y el Nasdaq perdió un 0,19%, hasta 25.067 unidades. La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz dispararon este lunes el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) un 4,39%, hasta los 106,42 dólares el barril.

La Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo muestran su apoyo a Emiratos Árabes frente a los ataques de Irán La Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) expresaron este lunes su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras las renovadas rondas de ataques de Irán y confirmaron su apoyo "a las medidas que pueda adoptar" para salvaguardar su seguridad. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, afirmó en un comunicado que "la seguridad nacional árabe es indivisible" y condenó "enérgicamente" la "renovada y traicionera agresión iraní" contra Emiratos, que por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego a principios de abril fue blanco de ataques de Irán.

EEUU dice que embarcaciones de 87 países están afectadas por el bloqueo iraní de Ormuz El Ejército de Estados Unidos informó este lunes que embarcaciones de 87 países distintos están actualmente afectadas por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, a la espera de que EEUU las escolte en el marco de una operación para permitir su tránsito seguro. "Los buques que se encuentran actualmente en el golfo Arábigo representan a 87 países de todo el mundo y, como mencionó el presidente (Donald Trump), son simplemente observadores neutrales e inocentes", informó en una rueda de prensa el comandante Brad Cooper, del Comando Central del Ejército estadounidense.

Trump amenaza con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si ataca buques estadounidenses El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico. El presidente lanzó esta advertencia durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yingst. "Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes", avisó Trump, quien dijo que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es "una de las mayores maniobras militares jamás realizadas". El presidente también aseguró que la República Islámica se ha vuelto "mucho más maleable" a lo largo de las negociaciones de paz.

Trump confirma ataques contra siete lanchas rápidas iraníes e invita a Corea del Sur a sumarse a "la misión" El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que las fuerzas estadounidenses han "derribado" siete lanchas rápidas iraníes en el marco de lo que denomina Proyecto Libertad, una iniciativa para guiar a los buques mercantes atrapados por el bloqueo del estrecho de Ormuz. "Hemos derribado siete pequeñas embarcaciones o, como les gusta llamarlas, lanchas rápidas. Es todo lo que les queda", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales. "Irán ha realizado algunos disparos contra países no implicados, incluido un buque mercante surcoreano. Quizás es el momento de que Corea del Sur se sume a la misión", ha planteado Trump.

EEUU contacta con "decenas" de buques atrapados en Ormuz para guiarlos dentro del Proyecto Libertad de Trump El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado este lunes que ha contactado con "decenas" de buques en el estrecho de Ormuz para facilitar el tráfico marítimo en este paso, en línea con la misión "humanitaria" anunciada en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Los buques que se encuentran actualmente en el golfo Arábigo -en alusión al golfo Pérsico- representan a 87 países de todo el mundo y, tal y como ha mencionado el presidente, no son más que espectadores neutrales e inocentes. En las últimas 12 horas, nos hemos puesto en contacto con decenas de buques y compañías navieras para facilitar el tráfico a través del (estrecho de Ormuz), en consonancia con la intención del presidente de ayudar a guiar a los buques de forma segura a través de este estrecho corredor comercial", ha señalado el jefe del CENTCOM, el almirante Bad Cooper, en un comunicado difundido en redes sociales.