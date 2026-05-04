Al menos dos muertos y veinte heridos tras un atropello en la ciudad alemana de Leipzig

Al menos dos personas han muerto y unas veinte han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, al ser arrolladas por un automóvil en una zona peatonal del centro de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, informaron fuentes policiales de esa ciudad alemana, la capital del 'land' de Sajonia. El atropello múltiple se produjo a media tarde, en una hora punta en cuanto a afluencia ciudadana en esa céntrica zona, muy frecuentada también por turistas.

Según el portavoz policial, Axel Schuh, al menos 20 personas han tenido que ser atendidas, sea por lesiones físicas o por la conmoción sufrida. El alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, informó por su parte de que el autor del atropello ha sido detenido, llamó a la calma y aseguró que no existe ninguna amenaza para la seguridad pública en Leipzig.

El tabloide 'BILD', así el rotativo local 'Leipziger Volkszeitung', aseguran citando a testigos presenciales que el conductor irrumpió con un Volkswagen Tiago a gran velocidad por la calle Grimmaische Straße, en el centro de la capital del 'land' de Sajonia. Su velocidad estimada se sitúa entre los 70 y 80 kilómetros por hora y, según esos medios, todo apunta a que irrumpió en esa zona peatonal deliberadamente. En un primer momento trató de huir, pero poco después fue detenido.

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Aproximadamente diez ambulancias y unos 40 efectivos del cuerpo de bomberos y personal sanitario se encuentran en el lugar del accidente. Los comercios de la zona peatonal han quedado prematuramente cerrados y toda la zona se encuentra precintada. Algunos medios afirman que el autor del atropello presentaba signos de inestabilidad o transtornos mentales en el momento de su detención, cuestión no confirmada por fuentes oficiales, que tampoco han dado hasta el momento detalles sobre su identidad o edad aproximada.