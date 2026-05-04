Guerra en Oriente Medio
EEUU movilizará más de 100 aeronaves y buques para escoltar a barcos atrapados en el estrecho de Ormuz
Trump pretende ayudar a muchos países que son "inocentes" y no guardan relación con el conflicto en Irán
EFE
La operación estadounidense para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, anunciada el domingo por el presidente Donald Trump y denominada 'Proyecto Libertad', movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.
La misión comenzará el lunes, avisó Trump en un mensaje en Truth Social, después de que "países de todo el mundo" solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos. Según el presidente, muchos de esos países son "inocentes" y no guardan relación con el conflicto en Irán, por lo que Estados Unidos planea escoltarlos por el estrecho de Ormuz a modo de "gesto humanitario", en el que también instó a participar a Irán.
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones de EEUU en la región, informó de que en el operativo participarán "destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves con base en tierra y mar, plataformas autónomas (drones) de dominio múltiple y 15.000 miembros del servicio". "Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, mientras mantenemos también el bloqueo naval", afirmó el comandante del Centcom, Brad Cooper.
Doble bloqueo
El comando agregó que el estrecho de Ormuz es un corredor comercial "esencial" por servir de paso para una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima y para "volúmenes significativos" de combustible y fertilizantes.
Este punto geográfico es objeto actualmente de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EEUU intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes. En este sentido, EEUU posee buques de guerra y aeronaves desplegadas en la región que podrían ayudar en el 'Proyecto Libertad'.
El conflicto en Irán se encuentra pausado por un alto el fuego, mientras iraníes y estadounidenses negocian la paz, donde la apertura del estrecho de Ormuz es un elemento clave.
En su mensaje, Trump afirmó que el traslado de los barcos de los países que han pedido ayuda a EEUU tiene como único objetivo "liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito", y destacó que muchos de los buques tienen escasez de alimentos y de todo lo necesario para que sus tripulaciones permanezcan a bordo en condiciones sanitarias adecuadas.
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