Europa exhibe unidad ante Rusia y los autoritarismos en la cumbre de Armenia

Hubo un tiempo en que Armenia, país encajonado entre Turquía y Azerbaiyán, naciones tradicionalmente hostiles, percibía que su supervivencia dependía de su estrecho pacto militar con Rusia. Esos tiempos parecen haber pasado a mejor vida, después de que en las sucesivas guerras de 2020 y 2023 que le enfrentaron al vecino azerí, Moscú declinara intervenir en favor de su aliado. El pequeño país caucásico se apresta ahora a acoger la 8ª cumbre de la Comunidad Política Europea (CPA), en la que participarán medio centenar de jefes de Gobierno o de Estado, de la UE, de una veintena de naciones invitadas y hasta de Canadá, en una cita que los analistas interpretan como un mensaje de unidad y fortaleza frente a Vladímir Putin y Donald Trump, además de un respaldo a las aspiraciones europeístas de las actuales autoridades armenias, lideradas por el primer ministro Nikol Pashinyán.

"Europa y Canadá son más que socios afines, juntos estamos construyendo una alianza global para defender la paz, una prosperidad compartida y el multilateralismo", ha escrito en la red social X el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El CPA es un foro ideado por el presidente francés Emmanuel Macron en mayo de 2022, al poco de iniciarse la invasión de Ucrania, con el objetivo de debatir cuestiones de interés común, como son reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente. La principal novedad del encuentro de Ereván es la presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, generando la creación de un nuevo eje transatlántico ante la creciente falta de entendimiento entre Bruselas y Washington. "En un mundo más peligroso y dividido, Canadá se está acercando cada vez más a nuestros socios y aliados europeos", ha destacado Carney a su llegada al país caucásico, antes de apostillar que su Gobierno busca "construir un futuro más seguro y próspero a ambos lados del Atlántico".

Espaldarazo de la Unión

Al igual que sucedió en 2023, con ocasión de la 2ª cumbre celebrada en Bulboaca, en el norte de Modova, la cita constituye un espaldarazo de la Unión a la política de acercamiento a Bruselas emprendida en los últimos años por las autoridades armenias. Durante un reciente encuentro en Moscú, Putin advirtió en tono firme a su huésped armenio que "no" era "posible" pertenecer a la vez a la UE y a la Unión Económica Euroasiática, a lo que Pashinyán le respondió que su Gobierno equilibraría las relaciones exteriores hasta que "una decisión final" haya sido tomada. El país se apresta a acudir a las urnas el próximo 7 de junio, en unas elecciones en las que Pashinyán podría salir reforzado, gracias al crecimiento económico del país -el año pasado su PIB se incrementó un 7,2%- y a la ayuda que le está prestando la UE para contrarrestar las campañas de influencia y desinformación del Kremlin. "Armenia es un socio cercano" y la cumbre es una oportunidad para reafirmar su compromiso "con los valores democráticos y el imperio de la ley", ha asegurado Costa.

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La cita se articulará en torno a una sesión plenaria, en la que participarán los jefes de Estado y de Gobierno, y también alrededor de dos mesas de trabajo, una de ellas sobre resiliencia democrática y amenazas híbridas, que presidirán Francia y Moldavia y estará centrada en la manipulación informativa extranjera. En ella participará el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, donde defenderá su postura de limitar el acceso a las redes por edad y restringir también el anonimato. La segunda hablara de conectividad y seguridad en la transición verde, y estará copresidida por Noruega y Croacia. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también asistirá, pese a que Rusia mantiene aún una significativa presencia militar en el país.