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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rumanía denuncia daños materiales por restos de drones tras un ataque ruso cerca de su frontera con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia ataca un minibús
Rusia atacó este sábado con un dron un minibús de transporte público en la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, y mató a dos personas, según el Ayuntamiento de la urbe. De acuerdo con esta fuente y la Administración Militar Regional de Jersón, el ataque se produjo a primera hora de la mañana contra el microbús en el distrito de Dnipróvskí.
Rusia afirma haber tomado diez localidades ucranianas
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron durante la semana diez localidades, seis en las regiones de Járkov y Sumi, donde los militares rusos buscan crear una zona de seguridad, y otras cuatro en la anexionada región ucraniana de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Ayer, gracias a las acciones de las unidades de la agrupación militar Norte, se estableció el control sobre la localidad de Pokayanne de la región de Járkov", señaló el mando castrense en su parte de guerra semanal publicado en MAX, el Telegram ruso.
Rusia ataca puertos de la región de Odesa y del Danubio
Las fuerzas rusas atacaron con drones durante la pasada noche puertos en la región de Odesa y del Danubio y dañaron infraestructura portuaria, según informó este sábado la Autoridad Portuaria de Ucrania, que reportó daños. "El enemigo vuelve a atacar la infraestructura portuaria de Ucrania. En la noche del 1 de mayo, Rusia llevó a cabo un nuevo ataque con drones contra los puertos del Danubio y de la Gran Odesa", escribió la Autoridad Portuaria en un mensaje en Telegram.
Ucrania ataca la terminal petrolera rusa en Tuapsé
Ucrania atacó hoy por cuarta vez consecutiva la refinería de Tuapsé ubicada en la terminal portuaria de esta ciudad a orillas del mar Negro, provocando un incendio, menos de 24 horas después de que los bomberos lograsen extinguir las llamas desatadas por el ataque del pasado martes. "A consecuencia del ataque de drones del régimen de Kiev se desató un incendio en la terminal portuaria de Tuapsé", informaron en Telegram las autoridades locales.
La embajadora de EEUU en Ucrania
El Departamento de Estado de EEUU desmintió este jueves que su principal representante diplomática en Ucrania, Julie Davis, vaya a abandonar el cargo por sus diferencias con el presidente, Donald Trump, después de que un medio reportara esta semana que abandonará la misión en Kiev por los desacuerdos que mantiene con el mandatario. "Es falso sugerir que la embajadora Davis renuncia 'debido a diferencias con Donald Trump'", explicó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, que argumentó que Davis abandonará su cargo como encargada de negocios en la embajada porque se retira.
La tregua del 9 de mayo
La propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de declarar una tregua en Ucrania para el 9 de mayo, cuando Rusia celebra el Día de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, se implementará independientemente de la reacción de Kiev, anunció este jueves el Kremlin. "Es una decisión del jefe de Estado ruso y se va a implementar", dijo el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, citado por medios locales.
Zelenski condena los ataques rusos contra energía, viviendas y un autobús
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este jueves en redes sociales los ataques rusos de las últimas horas contra ciudades ucranianas como Dnipró, Odesa o Mikoláyiv, que alcanzaron infraestructuras energéticas, residenciales y de transporte.
"Es importante que nuestros socios no olviden que esta guerra continúa todos los días y que necesitamos seguridad cada día. Rusia debe poner fin a esta guerra y sólo la presión puede hacerlo posible", dijo en X Zelenski, que pidió que no se suavicen las sanciones en vigor contra el Kremlin.
El presidente ucraniano recordó que Rusia lanzó durante la noche más de 200 drones y un misil balístico contra la retaguardia ucraniana, y señaló que decenas de personas han resultado heridas en estos nuevos bombardeos.
Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Sumi y Donetsk
Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Sumi y Donetsk, en el marco de sus avances de los últimos meses al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Las tropas rusas han establecido su control sobre la localidad de Korchakivka, en Sumi", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia, que ha afirmado además que "la localidad de Novooleksandrivka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", sin más detalles al respecto.
El anuncio llega un día después de que Moscú anunciara la toma de otras dos localidades en Sumi y Donetsk, ambas llamadas Novodimitrovka, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas derrotas en el campo de batalla.
El Ejército de Ucrania ordena rotaciones obligatorias cada dos meses para los militares en la línea de frente
El jefe del Ejército de Ucrania, Oleksander Sirski, ha ordenado este jueves limitar a dos meses el despliegue de militares en la línea de frente, una medida con la que las autoridades ucranianas esperan recortar significativamente el tiempo que los soldados pasan en primera línea de combate tras cuatro años de invasión rusa.
"Teniendo en cuenta la preponderancia de los drones en el campo de batalla, la lógica de llevar a cabo operaciones de combate está cambiando. Los conceptos de línea de frente y de las formaciones de combate se han transformado a grandes rasgos. La logística y el movimiento se han vuelto más complicados en el campo de batalla, desde la línea de frente hasta la retaguardia", ha afirmado Sirski en un comunicado.
En este sentido, ha explicado que "para preservar la vida y la salud de los militares en el frente y las líneas de defensa", se ha ordenado "la rotación de los militares". "Los comandantes deben garantizar que se cumplen las condiciones para que los militares mantengan sus posiciones durante dos meses con la rotación posterior correspondiente", ha explicado.
Zelenski pide detalles a EE.UU. sobre la tregua rusa el 9 de mayo que abordaron Putin y Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó este jueves a su equipo que contacte con la Casa Blanca para "aclarar los detalles" de una eventual tregua rusa el 9 de mayo de la que, según las dos partes implicadas, hablaron en la víspera por teléfono los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.
"Aclararemos de qué se trata exactamente, (si son) unas pocas horas (de tregua) para un desfile en Moscú o algo más", dijo Zelenski, quien dejó claro que no ha sido informado por la parte estadounidense de la propuesta del alto el fuego que trató Putin con Trump.
La alusión de Zelenski al desfile se refiere a la tradicional parada militar que organiza el Kremlin cada 9 de mayo, celebrado en Rusia como el Día de la Victoria, para recordar el triunfo soviético en la II Guerra Mundial sobre los nazis.
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