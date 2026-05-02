Alemania recuerda que la reducción de tropas estadounidenses era "previsible" y que su presencia es "en interés de EEUU"

Alemania ha tratado de desdramatizar al anuncio del Pentágono de una reducción de tropas de EEUU en su territorio, al recordar que estaba "prevista" y que esa presencia militar en el país no solo actúa en favor de la seguridad europea, sino que también obedece a los intereses operativos de EEUU en Oriente Medio y África. "Desde sus bases en nuestro territorio coordina Estados Unidos sus operaciones militares relacionadas con su política de seguridad en África y en Oriente Medio", recordó el ministro de Defensa, Boris Pistorius.

"Trabajamos en estrecha cooperación con Estados Unidos en Ramstein, en Grafenwöhr, en Frankfurt y en el resto de las bases, por la seguridad y la paz europeas, para Ucrania y para el conjunto de la política disuasoria", añade el ministro. Pistorius, del Partido Socialdemócrata, recuerda asimismo que el propósito de reducir tropas estaba "previsto" y que afectará a unos 5.000 soldados de los "casi 40.000" que tiene EEUU desplegados en Alemania. "Está claro que los europeos debemos asumir una mayor responsabilidad en nuestra Defensa", concluye.

La reacción alemana sigue al anuncio del Pentágono, la madrugada pasada, de la retirada de unos 5.000 soldados estadounidenses estacionados en sus bases de Alemania, lo que se materializará en los próximos seis a doce meses. Forma parte de la estrategia estadounidense en Europa, pero se produce en un momento álgido en las relaciones entre Washington y Berlín y concretamente entre Donald Trump y Friedrich Merz. El detonante fueron unas declaraciones del canciller alemán, quien afirmó que Teherán “ha humillado” a Estados Unidos en las negociaciones para poner fin al conflicto. Merz había criticado ya anteriormente la "falta de una estrategia" en los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

Trump lanzó varios incendiarios mensajes en dirección a Berlín a través de su red social. En el primero escribió que el canciller "no sabe de lo que habla" y que "con razón le va tan mal a Alemania". En el segundo amenazó con reducir la presencia militar en ese país europeo, donde se concentra más de la mitad de los soldados estadounidense en el continente. Advirtió asimismo de que la decisión se materializaría "en unos días".

Amenaza reincidente

No es la primera vez que Trump lanza esa amenaza, recuerda a televisión pública ARD. Lo hizo ya en su primer mandato, cuando habló de retirar unos 12.000 soldados del total de 35.000 que tenía entonces en sus bases de Alemania. Relacionó esa amenaza en que Alemania, cuyo gasto militar estaba entonces por debajo del 2 % del PIB, invertía poco en defensa. Su sucesor, Joe Biden, detuvo ese plan.

Actualmente se estima que EEUU tiene en Alemania entre 36.500 y 39.000 soldados. Es el segundo mayor contingente del Pentágono en el extranjero, tras Japón. La presencia militar estadounidense en Alemania se fraguó en tiempos de la Guerra Fría y se rige por sucesivos acuerdos actualizados tanto a escala bilateral como de la OTAN. Hay en Alemania cerca de 40 instalaciones militares estadounidenses.

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La principal de ellas es Ramstein, la mayor de Estados Unidos en la UE, con unos 9.000 soldados. Es el puntal operativo para el conjunto de operaciones de EEUU, tanto para la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán como para la coordinación de los aliados occidentales de Ucrania. Está ubicada en el suroeste de Alemania y alberga la estación desde la que se dirigen los vuelos de los drones hacia Oriente Medio. En Granwöhr, en Baviera, se encuentra su base destinada a la instrucción militar, mientras que en Stuttgart, asimismo en el sur, está el cuartel general del Comando Europa (EUCOM) y el de África (AFRICOM). También en la mitad occidental, en Wiesbaden, tiene su mando central para toda Europa, mientras que en Spangdahlem están estacionados los F-16 de EEUU y en Büchel se almacena el arsenal de armas nucleares estadounidense en territorio alemán.