Guerra en Oriente Próximo
El Gobierno activa el dispositivo consular en Creta tras la interceptación israelí de la flotilla
El ministerio de Exteriores despliega a la cónsul española en la isla griega para coordinar la atención a los activistas interceptados por Israel
Gemma Barra
Las tropas israelís han retenido a cerca de 175 activistas tras interceptar varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla cuando se dirigían a Gaza. Ante esta situación, y después de que la organización denunciara que la actuación se produjo "en aguas europeas sin explicación", el Gobierno español ha decidido activar el dispositivo consular para asistir a los afectados.
Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la cónsul de España en Atenas se encuentra ya en Creta, a la espera de la llegada de los ciudadanos españoles implicados. Los activistas han sido desembarcados en una base naval y está previsto que sean trasladados en las próximas horas al aeropuerto de Heraclión, donde se coordinará la atención consular.
Desde Moncloa aseguran que se mantiene contacto "permanente" con las autoridades de Grecia y "a todos los niveles" para garantizar la asistencia a los activistas, así como su traslado. Cabe destacar que la actuación del Ejecutivo se produce después de que la organización alertara de la "falta de información" sobre el operativo y denunciara la ausencia de "reacción institucional".
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