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Represión en Bielorrusia

Minsk libera al periodista polaco-bielorruso Poczobut, premio Sajarov en 2025

El presidente polaco, Donald Tusk, le da la bienvenida

Protesta en Polonia por la encarcelación en Rusia del periodista Poczobut.

Protesta en Polonia por la encarcelación en Rusia del periodista Poczobut. / ADAM WARZAWA / EFE

Redacción

Barcelona

El periodista polaco-bielorruso Andrzej Poczobut, detenido por Minsk en 2021, fue liberado el martes, anunció el primer ministro polaco Donald Tusk.

"¡Andrzej Poczobut está libre! Bienvenido a casa en Polonia, amigo mío", escribió Donald Tusk en X. Andrzej Poczobut había ganado el Premio Sájarov a la libertad de pensamiento en 2025.

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