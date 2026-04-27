Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

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Irán dice que se han fijado "condiciones específicas" para continuar la negociación El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este lunes que la visita de este fin de semana a Islamabad fue "muy buena" y que se revisaron las "condiciones específicas" bajo las cuales "pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos". Según la agencia iraní IRNA, el jefe de la diplomacia persa, quien se encuentra ya en San Petersburgo, dijo que las condiciones de Teherán para las negociaciones "son muy importantes", después de que abandonara Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

El ministro de Exteriores de Irán parte hacia Moscú tras una breve escala en Pakistán El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha partido este domingo desde Pakistán hacia Rusia tras una breve escala en Islamabad, sede de las negociaciones abiertas con Estados Unidos para intentar poner fin al conflicto bélico. "El ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araqchi, ha partido hacia Rusia al frente de la delegación diplomática", ha informado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado. El viaje a Moscú permitirá a Araqchi reunirse con "altos cargos" de la Federación Rusa, abordar las relaciones bilaterales y "los acontecimientos regionales e internacionales".

Muere un soldado israelí en un ataque con drones de Hizbulá en el sur de Líbano El Ejército israelí anunció este domingo la muerte de un soldado de 19 años en el sur de Líbano debido a un ataque con drones cargados de explosivos por parte del grupo chií Hizbulá. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que en el ataque resultaron heridos cinco militares más, entre ellos un oficial. Una fuente militar explicó a EFE que el ataque se produjo con drones cargados con explosivos lanzados por Hizbulá.

Trump afiema que no tiene pisa por alcanzar un acuerdo con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa. El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, apuntó que el tiempo juega a favor de Washington. Trump destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.

Dos tercios de los israelíes se muestran insatisfechos con la gestión de Netanyahu Dos tercios (un 66%) de los israelíes se muestran insatisfechos con la gestión de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, y un 36% afirma que su opinión sobre el jefe del gobierno ha empeorado desde el inicio de la guerra contra Irán, según una encuesta realizada por la Universidad Hebrea de Jerusalén. De acuerdo con el sondeo, realizado entre el 23 y el 24 de abril a 1.325 israelíes y publicado este domingo, las preferencias de cara a las próximas elecciones de otoño en Israel muestran "una continua erosión del apoyo a Netanyahu, con una popularidad decreciente y derrotas en los enfrentamientos directos contra rivales clave como Naftali Bennett y Gadi Eisenkot".

El ministro de Exteriores de Irán regresa a Pakistán para continuar consultas sobre las negociaciones con EEUU El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, arribó este domingo a Islamabad de nuevo para plantear sus últimas consultas regionales con las autoridades paquistaníes en torno a las negociaciones de paz con Estados Unidos, tras su visita a Omán. Menos de 24 horas después de abandonar la capital paquistaní y tras una breve visita a Omán, Araqchí regresó a Islamabad y fue recibido por el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a su llegada a la base aérea de Nur Khan, según informó la agencia IRNA. En Mascate, el jefe de la diplomacia iraní se reunió esta mañana con el sultán de Omán, Haizam bin Tariq, quien pidió "priorizar el diálogo y la diplomacia" para encontrar una salida política al conflicto con Estados Unidos, tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán.

Netanyahu acusa a Hizbulá de "desintegrar el alto el fuego" en el Líbano El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que el grupo chií Hizbulá está "desintegrando el alto el fuego" en la frontera con el Líbano, en un contexto de intensificación de las operaciones militares israelíes en el sur del país vecino. "Estamos actuando enérgicamente de acuerdo con las reglas que hemos acordado con Estados Unidos e, incidentalmente, también con el Líbano. Y eso significa libertad de acción no solo para responder a los ataques sino también para frustrar las amenazas inmediatas", afirmó el mandatario durante la reunión de su gabinete, según un videomensaje publicado en sus canales.

El Ejército israelí ordena nuevas evacuaciones de localidades del sur de Líbano El Ejército de Israel instó este domingo a evacuar "de inmediato" varias localidades del sur de Líbano ante ataques inminentes, tras la orden anoche del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de golpear "con contundencia" al grupo chií Hizbulá. El comunicado, publicado por el portavoz militar israelí en lengua árabe, menciona específicamente a los habitantes de Mifdun, Shukine, Yahmur, Arnun, Zuat Al Sharqiya, Zuat Al Garbiya y Kafr Tabnit, a quienes ordena "abandonar sus viviendas de manera inmediata y mantenerse a una distancia mínima de 1.000 metros" del área señalada.

El Ejército israelí ordena nuevas evacuaciones de localidades del sur de Líbano El Ejército de Israel instó este domingo a evacuar "de inmediato" varias localidades del sur de Líbano ante ataques inminentes, tras la orden anoche del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de golpear "con contundencia" al grupo chií Hizbulá. El comunicado, publicado por el portavoz militar israelí en lengua árabe, menciona específicamente a los habitantes de Mifdun, Shukine, Yahmur, Arnun, Zuat Al Sharqiya, Zuat Al Garbiya y Kafr Tabnit, a quienes ordena "abandonar sus viviendas de manera inmediata y mantenerse a una distancia mínima de 1.000 metros" del área señalada.