¿Qué se sabe del intento de atentado a Donald Trump?

El presidente estadounidense, Donald Trump, y los demás presentes en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca fueron evacuados este sábado por la noche tras unos disparos en un intento de atentado en el hotel Hilton. Esto es lo que se sabe del tiroteo:

¿Qué ocurrió en el salón de baile?

Se oyeron disparos después del discurso de bienvenida durante la cena de gala que se celebraba en el hotel Hilton de Washington, según periodistas de la AFP y otros testigos.

Equipos de seguridad, armas en mano, tomaron posiciones en el escenario donde Donald Trump estaba sentado junto a su esposa Melania, el vicepresidente, JD Vance, y otros responsables que fueron evacuados rápidamente.

Cientos de invitados vestidos de etiqueta presentes en el salón de baile se refugiaron bajo las mesas, y luego se dirigieron al vestíbulo del hotel antes de salir al exterior, al quedar aplazado el evento.

Las autoridades indicaron que ninguna personalidad ni ningún invitado de la gala resultó herido.

¿Cómo se desarrolló el tiroteo?

Según las autoridades, un "tirador solitario" forzó un punto de control de seguridad en el vestíbulo del hotel, justo en el exterior del salón de baile donde se celebraba la cena, hacia las 20:36 horas (00.36 GMT).

Trump difundió en su plataforma Truth Social imágenes que parecían mostrar al sospechoso abalanzándose sobre el punto de control antes de ser reducido por los policías. "Estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos", declaró a periodistas el jefe interino del Metropolitan Police Department, Jeffery Carroll.

Las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el sospechoso e "interceptaron a este individuo". Un agente uniformado de los servicios secretos fue "alcanzado en el chaleco" antibalas y trasladado al hospital, pero se encontraba bien, precisó Carroll.

El sospechoso no fue alcanzado por las balas, pero fue llevado al hospital para ser examinado. Estaba detenido y debe comparecer el lunes ante un juez en un tribunal federal.

Un fusil y casquillos fueron encontrados en el lugar, indicó el director del FBI, Kash Patel, añadiendo que el Buró Federal de Investigación estaba realizando entrevistas a testigos en el marco de sus investigaciones.

¿Quién es el sospechoso?

Trump compartió fotos del presunto tirador, con el torso desnudo y esposado, con el rostro vuelto hacia el suelo, en lo que parece ser el vestíbulo del Hilton. Las autoridades aún no han confirmado públicamente su identidad, pero según medios estadounidenses se trata de un hombre de 31 años llamado Cole Tomas Allen, originario de Torrance, en California.

Sobre la base de informaciones preliminares, "creemos que era uno de los clientes del hotel", declaró Carroll a periodistas. El hombre detenido es considerado el único sospechoso en este caso, indicaron responsables.

Actualmente se enfrenta a dos cargos: uso de un arma de fuego durante un delito violento, y agresión a un agente federal con un arma peligrosa, precisó la fiscal federal, Jeanine Pirro. Todavía podrían presentarse otros cargos a medida que avance la investigación.

"Mi impresión es que se trataba de un lobo solitario", declaró Trump, añadiendo que la motivación del sospechoso aún no había sido establecida, pero que pensaba que el tirador estaba "enfermo".

Medios estadounidenses como la CNN revelan que un perfil de Linkedin que coincide con su nombre y fotografía lo describe como profesor a tiempo parcial en C2 Education, una empresa educativa de preparación de exámenes específicos. Se graduó en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California en 2017 y también posee un máster en ciencias de computación.

¿Hubo fallos de seguridad?

Se han planteado preguntas sobre el dispositivo de seguridad de la recepción y sobre cómo un arma pudo ser introducida en el hotel. Participantes indicaron que se había instalado un arco detector de metales en el exterior del salón de baile, pero que no había un control de ese tipo antes ni en la propia entrada del hotel.

Trump declaró en un primer momento que no se trataba de "un edificio especialmente seguro", pero luego afirmó que el tirador no había llegado a entrar en el salón de baile donde se celebraba el evento, que estaba "muy, muy seguro".

El punto de control que el sospechoso intentó forzar se encontraba "justo en el exterior del salón de baile", indicaron las autoridades. "Porque (los agentes de) ese punto de control hicieron (su) trabajo, nadie resultó herido", subrayó Pirro.

"Vamos a analizar los vídeos de todo el hotel para comprender cómo entró el arma, cómo llegó hasta allí", añadió Carroll. Según Trump, los servicios de seguridad hicieron "un trabajo mucho mejor que en Butler", donde había sido blanco de un intento de asesinato en 2024 durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania.